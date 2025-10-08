Written by: octubre 8, 2025 Mundial Sub-20

Estados Unidos vs Italia EN VIVO Hora y Canal Por Internet Octavos de Final Mundial Sub-20 2025

Estados Unidos vs Italia

La Selección Sub-20 de Estados Unidos se enfrentará a Italia en los octavos de final del Mundial Sub-20 Chile 2025, luego de finalizar en primer lugar del Grupo E, a pesar de caer por la mínima ante Sudáfrica en la última jornada. El partido se disputará el jueves 9 de octubre en el Estadio El Teniente de Rancagua, en un duelo que definirá a uno de los ocho mejores equipos del torneo.

Cómo llega Estados Unidos al duelo

El USYNT mostró un gran poder ofensivo en los dos primeros partidos de la fase de grupos, superando a sus rivales con claridad. Sin embargo, ante Sudáfrica se quedó corto y fue superado, aunque su rendimiento general le permitió asegurar el primer puesto del grupo. Los estadounidenses destacan por su velocidad, movilidad en ataque y capacidad de presión, lo que los convierte en favoritos para este enfrentamiento.

Italia, un rival sólido y competitivo

Por su parte, Italia Sub-20 avanzó como segunda del Grupo D, detrás de Argentina. El equipo azurri sumó una victoria 1-0 sobre Australia y logró un sorprendente empate 2-2 frente a Cuba, mostrando resiliencia y disciplina táctica. La selección italiana se caracteriza por un juego ordenado, combinaciones rápidas y solidez defensiva, elementos clave para complicar a los estadounidenses.

Fecha, hora y cómo ver Estados Unidos vs Italia

El partido de octavos de final se disputará el jueves 9 de octubre en Rancagua, Chile.

  • Hora: 3:30 PM ET (EE. UU.) / 1:30 PM (México)
  • Canales: Telemundo y Universo en televisión y streaming en Estados Unidos.
  • Otras plataformas: FuboTV, FIFA+ y Diario Olé a nivel internacional.

Este duelo promete ser intenso y disputado, enfrentando a un equipo estadounidense ofensivo y a una Italia táctica que buscará dar la sorpresa en la fase de eliminación directa del Mundial Sub-20 2025.

