República Checa vs Croacia EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 7 Eliminatorias UEFA Mundial 2026

El Grupo L de las Eliminatorias Europeas rumbo al Mundial 2026 vive un duelo directo por el liderato. Este jueves por la noche, la República Checa recibe a Croacia en el Fortuna Arena de Praga, en un encuentro que promete intensidad, estrategia y fútbol de alto nivel.

Previa del partido: duelo por la cima del Grupo L

La República Checa llega con paso firme en las clasificatorias, tras una sólida campaña en la UEFA Nations League 2024, donde logró el ascenso a la Liga A. El conjunto dirigido por Jaroslav Šilhavý ha perdido solo uno de sus primeros cinco partidos, ubicándose segundo en la tabla, empatado en puntos con Croacia, aunque los croatas tienen un partido menos.

El Narodak se impuso 2-0 a Montenegro en su último duelo clasificatorio y luego venció a Arabia Saudí en un amistoso con gol de Tomáš Chory, quien podría repetir como titular ante la ausencia de Patrik Schick en algunos compromisos recientes. Además, los checos no pierden en casa desde 2022, cuando cayeron ante la Portugal de Cristiano Ronaldo.

Croacia busca mantener el paso perfecto

Por su parte, Croacia, finalista del Mundial 2018, atraviesa un momento brillante. Los de Zlatko Dalić lideran el grupo con cuatro victorias en cuatro partidos, mostrando solidez defensiva y efectividad en ataque.

En su última presentación, los Vatreni vencieron a las Islas Feroe y golearon a Montenegro (5-1) con doblete de Andrej Kramarić. Sin embargo, deberán sobreponerse a la baja de Josip Stanišić, lesionado, con Borna Sosa perfilándose como su reemplazo.

Pronóstico República Checa vs Croacia

Ambas selecciones llegan en gran forma y con aspiraciones claras de clasificar directamente al Mundial.

Pronóstico: empate 1-1.

La República Checa defenderá su invicto como local, mientras que Croacia buscará mantener su racha perfecta en un duelo que podría definir el rumbo del Grupo L.

Last modified: octubre 8, 2025