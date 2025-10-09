Marruecos vs Corea del Sur EN VIVO Hora y Canal Por Internet Octavos de Final Mundial Sub-20 2025

Mundial Sub-20

El Mundial Sub-20 de Chile 2025 continúa su etapa decisiva y este jueves 9 de octubre vivirá un duelo apasionante entre Marruecos y Corea del Sur, en el Estadio El Teniente de Rancagua, por los octavos de final del torneo. El encuentro está programado para las 20:00 horas y podrá verse en vivo por DirecTV Sports y en streaming a través de DGO.

Marruecos llega inspirado tras una fase de grupos histórica

La selección marroquí Sub-20 protagonizó una de las grandes sorpresas del Mundial al finalizar primera del Grupo C con actuaciones memorables. En su debut, venció 2-0 a España, con Yassine Gessime como figura tras anotar y asistir. Luego, derrotó 2-1 a Brasil gracias a una espectacular chilena de Mamma, y aunque cerró con una derrota ajustada ante México (1-0), ya tenía asegurada su clasificación.

Los Leones del Atlas destacan por su intensidad, su talento técnico y su capacidad para dominar a rivales de primer nivel. Si avanzan, enfrentarán al ganador del cruce entre Italia y Estados Unidos.

Corea del Sur apuesta por la disciplina y el contragolpe

Por su parte, Corea del Sur llega como tercero del Grupo B, tras una campaña de menos a más. Perdió ante Ucrania, empató con Paraguay y cerró con una victoria clave 2-1 sobre Panamá que le dio el boleto a los octavos.

El conjunto asiático basa su juego en una defensa sólida y contraataques rápidos, liderados por su figura Kim Myung-jun, autor de un gol ante Ucrania y asistente decisivo frente a Panamá.

Pronóstico Marruecos vs Corea del Sur

Será un partido táctico e intenso. Marruecos parte como favorito por su potencia ofensiva y solidez colectiva, mientras que Corea del Sur intentará sorprender con su velocidad y orden defensivo.

Pronóstico: triunfo de Marruecos y pase a cuartos de final.

