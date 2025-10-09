Uruguay vs República Dominicana EN VIVO Hora y Canal Por Internet Amistoso Fecha FIFA Octubre 2025

Amistosos

Este viernes, desde Kuala Lumpur, Malasia, la selección de Uruguay buscará extender su buena racha de resultados cuando se enfrente a República Dominicana en un partido amistoso internacional.

El conjunto dirigido por Marcelo Bielsa llega con tres encuentros invicto, mientras que los caribeños intentarán romper una mala seguidilla tras perder tres de sus últimos cuatro partidos.

🎥 PREVIA DEL PARTIDO

Uruguay viene de una gran Eliminatoria Sudamericana, donde finalizó en el cuarto lugar con 28 puntos, asegurando su pase al Mundial 2026.

Tras la derrota ante Paraguay en junio, la Celeste se repuso con victorias ante Venezuela y Perú, sellando su clasificación, y cerró el proceso con un empate sin goles frente a Chile.

Ahora, Bielsa prepara una nueva etapa de amistosos rumbo a la Copa del Mundo: República Dominicana y Uzbekistán en octubre, México y Estados Unidos en noviembre.

El equipo uruguayo acumula tres partidos sin perder y ha mantenido su arco en cero en cuatro de sus últimos cinco compromisos.

Por su parte, República Dominicana no logró clasificarse al Mundial tras quedar fuera en la segunda ronda de las Eliminatorias de Concacaf, con dos victorias y dos derrotas en su grupo.

Luego, debutaron en la Copa Oro 2025, cayendo ante México y Costa Rica, y empatando con Surinam.

En su más reciente amistoso, fueron goleados 3-0 por Jordania, por lo que buscarán mejorar su imagen.

⚽ POSIBLES ALINEACIONES Y PRONÓSTICO

Uruguay presentará un plantel experimental con 17 jugadores nuevos, entre ellos el portero Franco Israel y el atacante Federico Viñas, acompañado de jóvenes promesas como Luciano Rodríguez.

En Dominicana, Xavier Valdez será clave bajo los tres palos, mientras que Dorny Romero liderará el ataque.

📊 Pronóstico final: Uruguay 4-0 República Dominicana.

Aunque Bielsa probará variantes, la jerarquía de la Celeste debería imponerse con claridad en territorio neutral.

Last modified: octubre 9, 2025