Argentina vs Venezuela EN VIVO Hora y Canal Por Internet Amistoso Fecha FIFA Octubre 2025

Amistosos

Los campeones del mundo regresan a la acción. Argentina enfrenta a Venezuela en un nuevo amistoso internacional que servirá como preparación rumbo al Mundial de 2026, donde la Albiceleste volverá a ser una de las grandes favoritas. El encuentro se presenta como una oportunidad para Lionel Scaloni de probar variantes y dar minutos a jóvenes promesas, mientras que la Vinotinto buscará ganar confianza de cara al futuro.

Argentina busca cerrar el año con buenas sensaciones

La selección argentina llega a este compromiso después de haber cerrado su campaña clasificatoria al Mundial con una derrota 1-0 ante Ecuador, resultado que no empañó su dominio absoluto en el grupo.

El equipo de Scaloni terminó con 38 puntos en 18 partidos, nueve por encima de Ecuador y diez por delante de Brasil, confirmando su condición de potencia en Sudamérica.

Durante esta fecha FIFA, la Albiceleste también se enfrentará a Puerto Rico, lo que permitirá al cuerpo técnico rotar piezas y observar el rendimiento de nuevos futbolistas.

Aun así, Scaloni planea mantener un once competitivo, con figuras consolidadas y algunas caras jóvenes que buscan un lugar rumbo a la Copa del Mundo.

Messi, duda; Julián Álvarez lidera el ataque

Uno de los grandes interrogantes es la presencia de Lionel Messi, quien podría disputar minutos con el Inter Miami antes de integrarse al combinado nacional.

Si juega, alcanzaría su partido número 195 con la selección argentina, ampliando su récord histórico.

En tanto, Julián Álvarez se perfila como titular en el ataque gracias a su gran momento de forma, acompañado por nombres como Enzo Fernández, Rodrigo De Paul y el inamovible Dibu Martínez bajo los tres palos.

Por su parte, el joven Franco Mastantuono es duda por molestias musculares y podría no ser incluido.

Venezuela apuesta por la juventud

La selección venezolana, dirigida por Oswaldo Vizcarrondo, llega a este amistoso con una plantilla renovada y con la mirada puesta en el futuro.

La Vinotinto no logró clasificar al Mundial de 2026, finalizando en el octavo lugar de las Eliminatorias, con 18 puntos producto de cuatro victorias, seis empates y ocho derrotas.

Jugadores experimentados como Tomás Rincón y Salomón Rondón no fueron convocados, abriendo paso a una nueva generación de futbolistas.

Entre ellos destacan Kevin Kelsy (Portland Timbers), Jesús Ramírez y posibles debutantes como Carlos Faya, Ender Echenique y Wikelman Carmona.

El mediocampista Cristian Casseres, con 41 apariciones internacionales, será el encargado de aportar experiencia en el mediocampo.

Historial y antecedentes

Argentina domina claramente el historial ante Venezuela, con 25 victorias en 30 enfrentamientos.

El último cruce entre ambos equipos fue un 3-0 a favor de Argentina en las Eliminatorias de septiembre de 2025.

Sin embargo, la Vinotinto consiguió una victoria histórica en 2019, imponiéndose 3-1 en un amistoso disputado en Madrid.

Pronóstico: Argentina vs Venezuela

La diferencia de jerarquía y experiencia podría ser determinante en este amistoso.

Venezuela llega con un plantel joven y en formación, mientras que Argentina sigue mostrando una estructura sólida y un estilo de juego consolidado.

👉 Pronóstico final: Argentina 4 – 0 Venezuela.

Last modified: octubre 10, 2025