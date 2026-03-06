Nicaragua vs República Dominicana EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Clásico Mundial de Béisbol 2026

Béisbol

¡El ‘Plátano Power’ invade Miami! La República Dominicana inicia su camino por la redención este viernes enfrentando a una renovada Nicaragua en el LoanDepot Park. Tras el trago amargo de 2023, los dominicanos llegan con el que muchos consideran el mejor róster de su historia para reclamar el trono mundial.

El equipo dirigido por Albert Pujols es una auténtica selección de estrellas: Juan Soto, Vladimir Guerrero Jr., Fernando Tatis Jr. y Rafael Devers forman una alineación de videojuegos. En la loma, Christopher Sánchez será el encargado de abrir el fuego frente a una Nicaragua que llega con una motivación extra: tienen al legendario Dusty Baker como su manager.

Nicaragua no tiene nada que perder y mucho que ganar. Comandados por el poder de Mark Vientos de los Mets y la experiencia de Erasmo Ramírez, buscarán dar la sorpresa más grande del torneo. Saben que el reto es mayúsculo, pero en el béisbol no hay enemigo pequeño.

Mi pronóstico: El poder ofensivo de Dominicana será incontenible. Gana la República Dominicana 9-2. ¿Ustedes qué dicen? ¿Habrá paliza o Dusty Baker tiene un as bajo la manga?

