Estados Unidos vs Ecuador EN VIVO Hora y Canal Por Internet Amistoso Fecha FIFA Octubre 2025

A menos de un año del inicio del Mundial 2026, la selección de Estados Unidos se prepara para una dura prueba en su camino de preparación, enfrentando a Ecuador en un atractivo amistoso internacional que se disputará el 11 de octubre en Texas.

Ambas selecciones ya tienen asegurado su boleto al torneo y aprovecharán esta fecha FIFA para ajustar detalles y fortalecer sus plantillas con miras a la cita mundialista.

Previa del partido: dos selecciones mundialistas frente a frente

Estados Unidos, como coanfitrión del Mundial 2026 junto con México y Canadá, no tuvo que disputar eliminatorias, lo que le permitió concentrarse en la formación y evaluación de jugadores.

Bajo la dirección de Mauricio Pochettino, quien asumió el cargo en septiembre del año pasado, el conjunto norteamericano ha mostrado una evolución interesante, con 11 victorias en 18 partidos, aunque con algunos altibajos en rendimiento.

En sus más recientes presentaciones, Estados Unidos venció a Japón por 2-0, pero luego cayó 0-2 ante Corea del Sur, resultados que reflejan la necesidad de mayor consistencia.

Por su parte, Ecuador atraviesa un gran momento bajo el mando del argentino Sebastián Beccacece, con un balance de 5 victorias, 6 empates y solo una derrota desde su llegada.

Estados Unidos confía en su ataque liderado por Pulisic

Pochettino ha decidido llamar a sus principales figuras para esta doble fecha FIFA, incluyendo al astro del AC Milan, Christian Pulisic, quien atraviesa un excelente momento con nueve participaciones directas en goles (6 anotaciones y 3 asistencias) en sus últimos 10 encuentros.

También destacan Weston McKennie, Antonee Robinson, y los emergentes Haji Wright (Coventry City) y Aidan Morris (Middlesbrough), quienes buscan consolidarse en el grupo rumbo al Mundial.

El portero Matt Turner, ex Arsenal, regresa a la convocatoria tras superar molestias, mientras que Johnny Cardoso queda fuera por lesión en el tobillo.

Ecuador, sólido y disciplinado bajo Beccacece

Del lado sudamericano, la Tri ha sorprendido con una identidad clara: solidez defensiva, presión alta y un juego equilibrado.

Beccacece ha convertido al equipo en uno de los más difíciles de vencer en Sudamérica, permitiendo solo dos goles en 12 partidos desde que asumió.

Aunque Ecuador no contará con figuras como Moisés Caicedo, Piero Hincapié ni Gonzalo Plata, el entrenador argentino confía en el liderazgo defensivo de Willian Pacho y Pervis Estupiñán, además del peso ofensivo de Enner Valencia, máximo goleador histórico de la selección y pieza clave en la clasificación mundialista.

La Tricolor cerró su camino al Mundial de manera brillante, derrotando a los campeones del mundo, Argentina, y asegurando el segundo lugar en la eliminatoria sudamericana, incluso con una sanción de tres puntos.

Historial entre Estados Unidos y Ecuador

El historial entre ambas selecciones es muy parejo. En 15 enfrentamientos, cada uno ha logrado cinco victorias, además de cinco empates.

Sin embargo, Estados Unidos domina los duelos recientes, con tres victorias consecutivas y una racha de cuatro partidos sin perder ante los ecuatorianos.

Pronóstico: Estados Unidos 1-1 Ecuador

Aunque las Barras y Estrellas jugarán como locales y cuentan con su plantel estelar, el sólido sistema defensivo de Ecuador podría frustrar los intentos ofensivos de Pulisic y compañía.

La Tricolor, pese a sus ausencias, atraviesa un momento de cohesión que la hace difícil de superar.

👉 Pronóstico final: Estados Unidos 1 – 1 Ecuador.

Un duelo equilibrado, ideal para medir fuerzas y seguir afinando estrategias de cara al Mundial 2026.

Ficha del partido

Partido: Estados Unidos vs Ecuador

Estados Unidos vs Ecuador Competición: Amistoso Internacional 2025

Amistoso Internacional 2025 Fecha: Viernes 11 de octubre

Viernes 11 de octubre Sede: Texas, Estados Unidos

Texas, Estados Unidos Pronóstico: EE. UU. 1 – 1 Ecuador

Last modified: octubre 10, 2025