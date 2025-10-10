El Salvador vs Panamá EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 3 Eliminatorias CONCACAF Mundial 2026

Selecciones

El Estadio Jorge González será escenario de un nuevo duelo centroamericano cuando El Salvador reciba a Panamá este sábado, en el marco de la tercera jornada de las eliminatorias de la CONCACAF rumbo al Mundial 2026.

Ambas selecciones llegan separadas por apenas un punto, en un grupo donde cada unidad puede marcar la diferencia en la lucha por la clasificación.

Previa del partido: duelo clave en el Grupo A de las Eliminatorias

El Salvador comenzó su camino mundialista con un triunfo 1-0 ante Guatemala el pasado 5 de septiembre, pero no logró mantener el impulso en la segunda fecha.

Cuatro días después, La Selecta cayó 2-1 frente a Surinam en el Estadio Cuscatlán, desaprovechando la oportunidad de consolidarse en la cima del Grupo A.

Los dirigidos por Hernán “Bolillo” Gómez se encuentran ahora segundos del grupo con tres puntos, y enfrentan este partido con la presión de recomponer su camino. Además, deberán lidiar con un castigo disciplinario, ya que su afición fue sancionada por comportamientos discriminatorios, lo que obligará a jugar con aforo limitado en las gradas.

A pesar de ello, los números históricos favorecen a El Salvador: cinco de los últimos seis enfrentamientos entre ambas selecciones terminaron con victoria del equipo local, un factor que podría ser determinante en San Salvador.

Panamá busca su primera victoria en la clasificación mundialista

El conjunto panameño llega a esta jornada tras empatar 0-0 con Surinam y 1-1 ante Guatemala, sumando apenas dos puntos en el arranque de las Eliminatorias.

El equipo de Thomas Christiansen, que venía de una sólida actuación en la Copa Oro, ha mostrado una notable caída en su poder ofensivo, con solo dos goles anotados en sus últimos tres encuentros.

Pese a esta sequía, Panamá ha mantenido una defensa sólida, con tres porterías imbatidas consecutivas como visitante, lo que le da esperanza de sumar fuera de casa.

Con tres puntos, se ubica tercero en el Grupo A, y busca revivir las sensaciones de su histórica clasificación al Mundial 2018.

Jugadores a seguir: Ordaz, Cerén y Tomás Rodríguez

Por parte de El Salvador, el joven delantero Nathan Ordaz sigue en busca de su primer gol con la selección y apunta a ser titular en el ataque.

El veterano Darwin Cerén, líder histórico en apariciones con 104 partidos internacionales, será clave en el mediocampo de La Selecta.

En el lado visitante, el delantero Tomás Rodríguez vive un gran momento con tres goles en sus últimos cuatro encuentros, mientras que el experimentado Aníbal Godoy sumará una nueva presentación con Panamá, alcanzando los 154 partidos internacionales, récord nacional.

Pronóstico El Salvador vs Panamá

Ambas selecciones llegan con problemas de definición, por lo que se espera un partido cerrado y de pocas oportunidades claras.

Sin embargo, la mayor solidez defensiva de Panamá y su experiencia en escenarios decisivos podrían inclinar la balanza a su favor.

👉 Pronóstico final: El Salvador 0-1 Panamá

Los “Canaleros” aprovecharán su orden táctico para sumar una victoria clave como visitantes y escalar posiciones en el Grupo A de las Eliminatorias CONCACAF.

Ficha del partido

Partido: El Salvador vs Panamá

El Salvador vs Panamá Competición: Eliminatorias CONCACAF rumbo al Mundial 2026

Eliminatorias CONCACAF rumbo al Mundial 2026 Fecha: Sábado 11 de octubre de 2025

Sábado 11 de octubre de 2025 Estadio: Jorge González, San Salvador

Jorge González, San Salvador Pronóstico: El Salvador 0 – 1 Panamá

