Written by: octubre 10, 2025 Mundial Sub-20

México vs Argentina EN VIVO Hora y Canal Por Internet Cuartos de Final Mundial Sub-20 2025

México vs Argentina

La Selección Mexicana Sub-20 continúa haciendo historia en el Mundial de Chile 2025, y ahora se prepara para enfrentar una de las pruebas más exigentes del torneo: Argentina, selección invicta y una de las grandes favoritas al título.

El duelo se jugará este sábado 11 de octubre de 2025 a las 5:00 p.m. (hora de México) en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, con transmisión por Canal 5, TUDN y ViX Premium.

México, dirigido por Eduardo Arce, llega con la moral en alto tras una convincente victoria por 4-1 ante Chile en los octavos de final, con goles de Tahiel Jiménez, Iker Fimbres y un doblete de Hugo Camberos. Este resultado consolidó al Tri como uno de los equipos más equilibrados del certamen, combinando intensidad, juventud y ambición.

El camino del Tri: superando al “grupo de la muerte”

México sorprendió al mundo al clasificar como segundo del Grupo C, considerado el “grupo de la muerte”, tras medirse ante España, Brasil y Marruecos. Con empates ante las potencias europeas y sudamericanas, y una victoria 1-0 sobre Marruecos, el conjunto tricolor demostró carácter y madurez.

El capitán Gilberto Mora se ha consolidado como el líder futbolístico del equipo, impulsando la presión alta y la rápida transición ofensiva que caracteriza al planteamiento de Arce.

Argentina, el rival invicto que mete miedo

Por su parte, Argentina Sub-20, bajo la dirección de Diego Placente, mantiene paso perfecto con cuatro victorias consecutivas. En su último partido, venció 4-0 a Nigeria, con goles de Alejo Sarco, Mateo Silvetti y un doblete de Maher Carrizo.

La Albiceleste combina solidez defensiva con un mediocampo creativo, liderado por Carrizo, y buscará imponer su estilo de posesión ante la presión del Tri.

Dónde ver México vs Argentina Sub-20

📅 Fecha: Sábado 11 de octubre de 2025
🕔 Hora: 17:00 (CDT)
🏟️ Estadio: Nacional Julio Martínez Prádanos
📺 Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX Premium

Pronóstico: México 2-2 Argentina (México gana por penales).

Etiquetas: , , , Last modified: octubre 10, 2025
España vs Colombia Previous Story
España vs Colombia EN VIVO Hora y Canal Por Internet Cuartos de Final Mundial Sub-20 2025
México vs Colombia Next Story
México vs Colombia EN VIVO Hora y Canal Por Internet Amistoso Fecha FIFA Octubre 2025

Related Posts

México vs Colombia

México vs Colombia EN VIVO Hora y Canal Por Internet Amistoso Fecha FIFA Octubre 2025

Written by: octubre 10, 2025

Este sábado 11 de octubre de 2025, las selecciones de México y Colombia se enfrentarán en el primero de dos amistosos internacionales...

Read More
España vs Colombia

España vs Colombia EN VIVO Hora y Canal Por Internet Cuartos de Final Mundial Sub-20 2025

Written by: octubre 10, 2025

La Selección Colombia Sub-20 sigue viviendo un sueño en el Mundial de Chile 2025. El equipo dirigido por César Torres buscará avanzar a...

Read More
Argentina vs Venezuela

Argentina vs Venezuela EN VIVO Hora y Canal Por Internet Amistoso Fecha FIFA Octubre 2025

Written by: octubre 10, 2025

Los campeones del mundo regresan a la acción. Argentina enfrenta a Venezuela en un nuevo amistoso internacional que servirá como...

Read More
Marruecos vs Corea del Sur

Marruecos vs Corea del Sur EN VIVO Hora y Canal Por Internet Octavos de Final Mundial Sub-20 2025

Written by: octubre 9, 2025

El Mundial Sub-20 de Chile 2025 continúa su etapa decisiva y este jueves 9 de octubre vivirá un duelo apasionante entre Marruecos y Corea...

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *