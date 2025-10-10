Written by: octubre 10, 2025 Amistosos

México vs Colombia EN VIVO Hora y Canal Por Internet Amistoso Fecha FIFA Octubre 2025

México vs Colombia

Este sábado 11 de octubre de 2025, las selecciones de México y Colombia se enfrentarán en el primero de dos amistosos internacionales programados para el parón de octubre. Será una gran prueba para ambas selecciones, que llegan invictas y con la mira puesta en la Copa Mundial 2026.

México busca mantener su gran momento

El Tricolor, dirigido por Javier Aguirre, se mantiene invicto en sus últimos nueve partidos oficiales y amistosos. México, uno de los países anfitriones del Mundial 2026 junto con Estados Unidos y Canadá, no ha disputado eliminatorias, pero ha aprovechado este tiempo para fortalecer su plantel.

En los últimos meses, la Selección Mexicana conquistó la Liga de Naciones de la CONCACAF al vencer a Canadá y Panamá, y posteriormente se consagró campeona de la Copa Oro 2025, derrotando en la final a Estados Unidos.

Sin embargo, sus dos amistosos más recientes terminaron en empate frente a Japón y Corea del Sur, por lo que el conjunto azteca buscará reencontrarse con la victoria ante Colombia.

Colombia llega en alza tras su clasificación al Mundial

La Selección de Colombia, bajo el mando de Néstor Lorenzo, aseguró su boleto al Mundial 2026 tras finalizar en el tercer lugar de la clasificación de la CONMEBOL. El equipo cafetero vive un buen momento, con figuras como James Rodríguez, Luis Díaz y David Ospina liderando al grupo.
Colombia llega de golear 6-3 a Venezuela y acumula cinco partidos sin conocer la derrota, además de tres triunfos consecutivos ante México.

Pronóstico del partido

Se espera un encuentro muy equilibrado entre dos selecciones mundialistas que atraviesan una gran racha. México no contará con Raúl Jiménez ni Edson Álvarez, pero confía en el poder ofensivo de Santiago Giménez y Hirving Lozano.
Pronóstico final: México 2 – 2 Colombia.

