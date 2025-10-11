América vs Chivas EN VIVO Hora y Canal Por Internet Amistoso Octubre 2025

Fútbol Mexicano

El Clásico Nacional se muda a Estados Unidos. América y Chivas se enfrentarán este sábado 11 de octubre de 2025 en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, como parte de la Fecha FIFA de octubre. Se espera una asistencia superior a los 60 mil aficionados, en un ambiente que promete ser una auténtica fiesta mexicana.

Un duelo amistoso con sabor a revancha

Aunque se trata de un amistoso, el América vs Chivas siempre desata pasión. Este enfrentamiento servirá para que ambos equipos mantengan ritmo competitivo mientras la Selección Mexicana disputa sus partidos ante Colombia y Ecuador.

Las Águilas del América llegan en un gran momento, ubicadas en el segundo lugar de la Liga MX, mientras que el Rebaño Sagrado ocupa la novena posición, diez puntos por debajo.

Bajas importantes en ambos bandos

El América sufrirá ausencias clave por lesiones y convocatorias: Luis Malagón, Henry Martín, Jonathan Dos Santos, Álvaro Fidalgo, Erick Sánchez, Kevin Álvarez y Alejandro Zendejas estarán fuera de la convocatoria.

Por su parte, Chivas no contará con Raúl Rangel, Luis Romo, Roberto Alvarado, Alan Mozo, Erick Gutiérrez, Yael Padilla, Hugo Camberos y Samir Inda, divididos entre lesiones y llamados a selecciones nacionales.

El técnico Gabriel Milito aprovechará la oportunidad para probar jóvenes como Raúl Martínez Amezcua y Maximiliano Bustos, parte del Tour Rebaño 2025, que generará cerca de 5 millones de dólares en taquilla, según Forbes México.

Una noche de fútbol y música

El State Farm Stadium, con capacidad para 63 mil espectadores, vibrará no solo con el clásico más importante del fútbol mexicano, sino también con el espectáculo musical de Banda MS durante el medio tiempo.

América vs Chivas se jugará el sábado 11 de octubre a las 21:15 (hora de México) y podrá verse por Canal 9, TUDN y ViX en México, y por Telemundo y Peacock en Estados Unidos.

Last modified: octubre 11, 2025