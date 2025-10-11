Estados Unidos vs Marruecos EN VIVO Hora y Canal Por Internet Cuartos de Final Mundial Sub-20 2025

Mundial Sub-20

La Copa Mundial Sub-20 de Chile 2025 entra en su fase decisiva. En los cuartos de final, dos de las selecciones más sorprendentes del torneo se enfrentan por un boleto a semifinales: Estados Unidos vs. Marruecos.

EL PODER DE ESTADOS UNIDOS

El conjunto norteamericano llega encendido. Liderados por Benjamín Cremaschi, los estadounidenses han demostrado un fútbol arrollador, con victorias contundentes ante Italia, Francia y Nueva Caledonia.

Una ofensiva letal… y una defensa casi impenetrable que ha frenado incluso a las potencias europeas. En los octavos de final, Estados Unidos brilló con una goleada 3-0 sobre Italia, confirmando que es uno de los grandes candidatos al título.

MARRUECOS, LA GRAN SORPRESA AFRICANA

Del otro lado, Marruecos ha sido una de las sensaciones del Mundial.

Los africanos sorprendieron desde el arranque con victorias ante España y Brasil, cayendo solo ante México en la fase de grupos. Sin embargo, el equipo del norte de África demostró su carácter en octavos de final, derrotando 2-1 a Corea del Sur y asegurando su lugar entre los ocho mejores del torneo.

DÓNDE Y CUÁNDO VER EL PARTIDO

El duelo entre Estados Unidos y Marruecos se disputará este domingo 12 de octubre, a las 2:00 p.m. (hora de México) y 4:00 p.m. (hora del Este), en el Estadio El Teniente de Rancagua.

Podrás disfrutarlo en FS2, FOX Sports App, FOXSports.com y FuboTV, además de la app ViX Premium.

El Mundial Sub-20 ha estado lleno de sorpresas, y este duelo promete ser otro capítulo espectacular.

Estados Unidos llega con potencia ofensiva y equilibrio táctico, mientras que Marruecos presume de una disciplina defensiva que ya doblegó a gigantes. Un enfrentamiento que no solo definirá a un semifinalista… sino que podría revelar al próximo campeón del mundo juvenil.

Last modified: octubre 11, 2025