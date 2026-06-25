Written by: junio 25, 2026 Mundial 2026

Túnez vs Países Bajos EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Mundial 2026

Túnez vs Países Bajos

¡Un técnico despedido tras un solo partido, una selección humillada con nueve goles en contra y hoy se enfrentan a la demoledora aplanadora naranja que busca sellar la cima con una goleada! Este jueves el espectacular Arrowhead Stadium de Kansas City arderá con el choque entre Túnez y los Países Bajos. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Mientras Las Águilas de Cártago ya están eliminadas, la Orange quiere el liderato del sector F.

La selección neerlandesa de Ronald Koeman llega en un estado de gracia: marchan líderes del Grupo F con cuatro puntos tras golear 5-1 a Suecia y sacarle un vibrante empate a dos a Japón. 

En la otra cara de la moneda está Túnez. Ya eliminados del certamen, los africanos viven sumergidos en el caos tras ser triturados en sus primeros encuentros, anotando apenas un gol en 180 minutos.

El partido se definirá en un monólogo táctico en la mitad de la cancha. El motor ofensivo de Países Bajos con Reijnders y Frenkie de Jong buscará dominar por completo el esférico para habilitar a Cody Gakpo y Brian Brobbey en el área. 

Túnez intentará levantar un cerco militar con su experimentado capitán Ellyes Skhiri y el joven talento Hannibal Mejbri, tratando de evitar que los desmarques neerlandeses expongan a su zaga.

Por la abismal diferencia de calidad y la urgencia de Países Bajos de sumar una mejor diferencia de goles, las apuestas los ponen como claros favoritos, proyectando un partido sumamente abierto que superará los tres goles. ¿Cuál es tu pronóstico?

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