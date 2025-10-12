Irlanda del Norte vs Alemania EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 8 Eliminatorias UEFA Mundial 2026

Selecciones

El camino hacia el Mundial 2026 continúa con un enfrentamiento de alto voltaje entre Irlanda del Norte y Alemania, quienes compiten codo a codo por el liderato del Grupo A. El encuentro se disputará este lunes en el mítico Windsor Park de Belfast, donde los locales buscarán dar la sorpresa ante los tetracampeones del mundo.

Previa del partido: tensión en la cima del Grupo A

El grupo está al rojo vivo. Alemania, Eslovaquia e Irlanda del Norte marchan igualados con seis puntos, y cada jornada se ha vuelto una auténtica final.

Los dirigidos por Michael O’Neill llegan con la moral en alto tras vencer 2-0 a Eslovaquia el viernes, gracias a un autogol temprano y un tanto decisivo de Trai Hume en los minutos finales. Con ese triunfo, los norirlandeses mantienen viva la esperanza de clasificarse a su primer Mundial en 40 años.

Por su parte, Alemania llega en ascenso. Después de una sorpresiva derrota en Eslovaquia, los de Julian Nagelsmann hilvanaron dos victorias consecutivas, incluyendo un sólido 4-0 ante Luxemburgo, donde Joshua Kimmich brilló con un doblete.

Alemania busca mantener el control

Aunque los germanos ya vencieron 3-1 a Irlanda del Norte en Colonia el mes pasado, su rendimiento no fue del todo convincente. Sin embargo, su poder ofensivo —con figuras como Florian Wirtz y Serge Gnabry— sigue siendo una amenaza constante.

Nagelsmann afronta el reto con varias bajas importantes: Havertz, Musiala, Rüdiger y ter Stegen no estarán disponibles, lo que obligará a ajustes tácticos en la alineación.

Pronóstico y expectativas

La historia favorece claramente a los visitantes: Alemania ha ganado sus tres visitas más recientes a Belfast con un marcador global de 9-2.

Aun así, Irlanda del Norte intentará aprovechar el impulso de su afición para complicar al gigante europeo.

Un partido intenso, con momentos de tensión y un posible desenlace ajustado que mantendrá viva la emoción en la clasificación mundialista.

Pronóstico final: Irlanda del Norte 1-2 Alemania.

