Uruguay vs Uzbekistán EN VIVO Hora y Canal Por Internet Amistoso Fecha FIFA Octubre 2025

La selección uruguaya continúa su preparación rumbo al Mundial 2026 y este lunes 13 de octubre disputará su segundo amistoso de la fecha FIFA, enfrentando a Uzbekistán en el Stadium Hang Jebat de Malacca, Malasia. El encuentro comenzará a las 9:45 (ARG/URU/CHI) y 7:45 (COL/PER/ECU).

Un amistoso con caras nuevas

Tras vencer 1-0 a República Dominicana el pasado viernes con gol de Ignacio Laquintana, el entrenador Marcelo Bielsa aprovechará este segundo partido para rotar el plantel y probar jugadores. Ninguno de los titulares habituales estará presente, lo que convierte este duelo en una gran oportunidad para los jóvenes convocados.

El técnico argentino busca ampliar las opciones dentro del grupo, de cara al próximo tramo de las Eliminatorias. Entre los nombres a seguir destacan Juan Manuel Sanabria por la izquierda y Laquintana por la derecha, quienes intentarán consolidarse bajo la dirección del “Loco”.

Bielsa vs Cannavaro: dos estilos enfrentados

Del otro lado estará Uzbekistán, dirigida por el italiano Fabio Cannavaro, que atraviesa un buen momento con dos victorias consecutivas (2-0 ante Kuwait y 3-0 frente a Qatar). El conjunto asiático se prepara para disputar su primer Mundial en 2026, y buscará medirse ante una potencia sudamericana como Uruguay.

En la visita se destacan jugadores como Anvar Khozhimirzaev, figura del Dinamo Samarqand, mientras que Eldor Shomurodov continúa siendo su referencia en ataque.

Antecedentes y transmisión en vivo

Uruguay y Uzbekistán se enfrentaron dos veces en la historia, ambas con victorias uruguayas por 3-0 (2018 y 2019).
El partido será transmitido en vivo por AUF TV, y también podrá verse por AntelTV, DGO, Flow, NSNOW, Montecable GO y TCC.

Pronóstico: Uruguay 2-1 Uzbekistán — Bielsa seguirá puliendo su idea con nuevos talentos y un rendimiento en ascenso.

