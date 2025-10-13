Portugal vs Hungría EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 8 Eliminatorias UEFA Mundial 2026

Selecciones

La selección de Portugal está a solo un triunfo de asegurar su clasificación al Mundial 2026, y este martes, en el Estadio José Alvalade, tiene la gran oportunidad de lograrlo frente a Hungría, su perseguidor en el Grupo F.

🇵🇹 Portugal, a un paso del objetivo con Cristiano Ronaldo al mando

El equipo de Roberto Martínez vive un momento brillante en las eliminatorias. Viene de una ajustada victoria por 1-0 ante Irlanda, donde Ruben Neves marcó de cabeza en el tiempo añadido para mantener el paso perfecto de la Seleção.

Aunque Cristiano Ronaldo erró un penalti, el conjunto portugués mostró carácter y solidez defensiva, dejando claro que su camino al Mundial de Norteamérica está prácticamente asegurado. Con cinco victorias y un empate en sus últimos seis partidos, Portugal domina el grupo con autoridad y podría celebrar la clasificación si vence a Hungría y Armenia no gana a Irlanda.

El estratega español podría realizar algunos ajustes: Gonçalo Inácio podría entrar en la defensa desde el inicio y Francisco Trincão, autor de la asistencia ante Irlanda, podría ganar un puesto como titular. João Palhinha cubriría la ausencia de João Neves en el mediocampo.

🇭🇺 Hungría busca la hazaña y mantenerse con vida

Por su parte, Hungría llega con esperanza tras vencer 2-0 a Armenia, con tantos de Daniel Lukács y Zsombor Gruber. Los dirigidos por Marco Rossi están segundos del grupo, pero necesitan al menos un empate para mantener vivas sus opciones de clasificación directa.

El regreso de Roland Sallai y Barnabas Varga, ambos suspendidos en el partido anterior, le da potencia ofensiva al equipo, mientras que la estrella del Liverpool, Dominik Szoboszlai, volverá a ser el líder creativo.

Sin embargo, el historial es implacable: Hungría no ha vencido a Portugal en 15 enfrentamientos consecutivos, y en septiembre ya cayó 3-2 ante los lusos.

⚽ Pronóstico: Portugal 2-1 Hungría

Hungría ofrecerá resistencia, pero la calidad individual y la profundidad de Portugal deberían imponerse. Con Ronaldo, Bruno Fernandes y Bernardo Silva guiando el ataque, todo apunta a una nueva victoria lusa.

Portugal asegurará su boleto al Mundial 2026 con una victoria sufrida pero merecida en Lisboa.

Last modified: octubre 13, 2025