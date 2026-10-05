Jordania vs Venezuela EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Fecha FIFA 2026

Amistosos

Prueba de fuego para los nuevos talentos vinotinto en el cierre de la gira por Asia! La Selección de Venezuela visita en Amán a Jordania en un choque internacional donde la juventud sale a ganarse un lugar. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambas selecciones cierran esta larga Fecha FIFA con el firme objetivo de llevarse un triunfo, aunque lo primordial será seguir ganando en confianza.

El cuadro venezolano llega buscando su primer triunfo en la gira tras caer 2-1 ante Japón e igualar sin goles con Corea del Sur, probando alternativas.

Por su parte, la escuadra de Jordania desembarca ante su afición tras empatar 1-1 frente a Siria.

Venezuela afrontará el duelo con una plantilla renovada tras liberar a doce futbolistas titulares, apostando a la dinámica y descaro de sus recambios jóvenes.

Jordania responderá imponiendo su orden físico en el mediocampo para buscar transiciones rápidas que lastimen a la zaga visitante.

El hambre de triunfo en los jóvenes venezolanos y la paridad de fuerzas entre ambas selecciones auguran un partido sumamente cerrado y peleado en Amán. Nuestro pronóstico es un peleado empate 1-1 entre Jordania y Venezuela. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: octubre 5, 2026