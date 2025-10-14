Written by: octubre 14, 2025 Amistosos

Colombia vs Canadá EN VIVO Hora y Canal Por Internet Amistoso Fecha FIFA Octubre 2025

(*Recuerden que se pone cuando vaya a iniciar el juego)
Colombia vs Canadá

Canadá buscará volver a la senda del triunfo cuando se enfrente a Colombia este miércoles en un amistoso internacional que promete emociones. Ambas selecciones ya tienen su boleto asegurado al Mundial de 2026, por lo que este encuentro será clave en su proceso de preparación.

Canadá busca recuperar confianza en Montreal

Con Jesse Marsch al mando, Canadá encara esta etapa con el objetivo de definir su plantilla definitiva para la gran cita del próximo verano. Los Canucks han mostrado altibajos desde la llegada del técnico estadounidense, aunque suman cuatro victorias en sus últimos siete partidos en todas las competiciones.

En su más reciente duelo, jugado en Montreal por primera vez en siete años, cayeron 1-0 ante Australia, pese a dominar ampliamente la posesión y generar numerosas oportunidades. Ahora, el duelo frente a Colombia representa una oportunidad de oro para recuperar confianza y fortalecer la competencia interna, especialmente en defensa, donde la ausencia de Alphonso Davies y Alistair Johnston abre espacio para jugadores como Niko Sigur, Luc De Fougerolles o Richie Laryea.

Además, Marsch aún evalúa quién será su portero titular: Maxime Crepeau o Dayne St. Clair.

Colombia llega motivada y con plantel completo

La selección de Colombia vive un gran momento. Viene de golear 4-0 a México y se prepara para encarar el Mundial con una plantilla sólida y equilibrada. Bajo el mando de Néstor Lorenzo, la Tricolor terminó tercera en la clasificación de la CONMEBOL y suma cinco partidos consecutivos sin perder.

Con figuras como James Rodríguez, Luis Díaz y Cucho Hernández, Colombia buscará mantener su estilo ofensivo y confirmar su buen momento.

Pronóstico Canadá vs Colombia

Aunque Canadá será un rival difícil en casa, la solidez y talento individual de Colombia deberían imponerse. Todo indica que los cafeteros extenderán su racha positiva y se quedarán con el triunfo en Montreal.

Predicción: Canadá 1-2 Colombia

Etiquetas: , , , , Last modified: octubre 14, 2025
Portugal vs Hungría Previous Story
Portugal vs Hungría EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 8 Eliminatorias UEFA Mundial 2026

Related Posts

Rusia vs Bolivia

Rusia vs Bolivia EN VIVO Hora y Canal Por Internet Amistoso Fecha FIFA Octubre 2025

Written by: octubre 13, 2025

La Selección de Bolivia ya tiene la mira puesta en su próximo desafío internacional.Después de vencer por la mínima a Jordania en...

Read More
Japón vs Brasil

Japón vs Brasil EN VIVO Hora y Canal Por Internet Amistoso Fecha FIFA Octubre 2025

Written by: octubre 13, 2025

Después de un contundente triunfo 5-0 ante Corea del Sur, la Selección de Brasil vuelve al ruedo con la mirada puesta en su próximo...

Read More
Irlanda del Norte vs Alemania

Irlanda del Norte vs Alemania EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 8 Eliminatorias UEFA Mundial 2026

Written by: octubre 12, 2025

El camino hacia el Mundial 2026 continúa con un enfrentamiento de alto voltaje entre Irlanda del Norte y Alemania, quienes compiten codo a...

Read More
Uruguay vs Uzbekistán

Uruguay vs Uzbekistán EN VIVO Hora y Canal Por Internet Amistoso Fecha FIFA Octubre 2025

Written by: octubre 12, 2025

La selección uruguaya continúa su preparación rumbo al Mundial 2026 y este lunes 13 de octubre disputará su segundo amistoso de la...

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *