Argentina vs Colombia EN VIVO Hora y Canal Por Internet Semifinales Mundial Sub-20 2025

Mundial Sub-20

El Mundial Sub 20 Chile 2025 entra en su etapa más caliente y este miércoles 15 de octubre se vivirá una semifinal de alto voltaje entre Argentina y Colombia, dos potencias sudamericanas que llegan invictas y con sueños de gloria. El partido se disputará a las 20:00 (hora argentina) en el Estadio Nacional de Santiago y será transmitido en vivo por DSports y Telefé, además de Flow, DGO, TyC Sports Play, Telecentro Play y Mitelefe.com.

Argentina, candidata y sólida: el poder del invicto albiceleste

El equipo de Diego Placente ha sido una máquina en Chile. Ganó todos los partidos del torneo, incluyendo el 2-0 ante México en cuartos y el 4-0 sobre Nigeria en octavos. En la fase de grupos también mostró jerarquía con victorias ante Cuba (3-1), Australia (4-1) e Italia (1-0).

Sin embargo, la Albiceleste llega con bajas sensibles: Álvaro Montoro (fractura), Valente Pierani (esguince) y Maher Carrizo (suspensión). Ante esto, Gianluca Prestianni volverá a ser titular y Ian Subiabre o Santino Andino pelean por un lugar en el ataque junto a Alejo Sarco.

Argentina busca volver a una final Sub 20 tras una década y levantar su séptimo título mundial en la categoría.

Colombia, firme y peligrosa: sin Villarreal, pero con hambre de final

Del otro lado, Colombia llega con la moral alta tras eliminar a España (3-2) en un partidazo. Los dirigidos por César Torres están invictos y se aferran a su juego colectivo, aunque sufrirán la baja de su figura y goleador, Néiser Villarreal, suspendido por acumulación de amarillas.

Con nombres como Óscar Perea, Joel Canchimbo y Jordan Barrera, la Tricolor buscará revancha ante una Argentina que ya la venció en el Sudamericano.

Un clásico continental por la gloria Sub 20

El ganador avanzará a la gran final del domingo 19, donde enfrentará a Marruecos o Francia. Dos estilos, una historia compartida y un mismo sueño: la corona mundial juvenil.

Last modified: octubre 14, 2025