Spirit vs Rayadas EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 5 CONCACAF W Champions Cup 2025

Spirit vs Rayadas

Este miércoles, ¡se juega todo! 🔥

Las Rayadas de Monterrey se enfrentan al Washington Spirit en un duelo a matar o morir por el pase a las semifinales de la Concacaf W Champions Cup 2025/26.

Solo la victoria mantiene con vida al equipo regio… y enfrente, un rival que también busca asegurar su boleto al Final Four.

CONTEXTO DEL PARTIDO

El encuentro se disputará este miércoles 15 de octubre en el Audi Field, en Washington D.C., a las 16:15 horas, tiempo del centro de México.
📺 Transmisión: ESPN y Disney+.

El Grupo B llega al rojo vivo.
Las Gotham FC, actuales campeonas, ya aseguraron el primer lugar.
Detrás, Washington Spirit suma 7 puntos, mientras que Rayadas tiene 6.
👉 Así que las cuentas son simples:

  • A Washington le basta el empate.
  • Rayadas necesita ganar sí o sí.

🔥 CÓMO LLEGAN LOS EQUIPOS

🦅 Washington Spirit

Las capitalinas llegan con un ritmo fuerte.

En la NWSL 2025, marchan segundas con 12 victorias, 8 empates y solo 4 derrotas, acumulando 44 puntos, 40 goles a favor y 29 en contra.

En la Concacaf, vienen de golear 7-0 al Alianza, y con ello, llegan motivadas y con el apoyo de su afición para cerrar su pase en casa.

💙 Rayadas de Monterrey

Las dirigidas por Amelia Valverde viven un gran momento en la Liga MX Femenil, ubicadas entre los primeros cinco lugares con 8 victorias en 12 jornadas, más de 25 goles a favor y menos de 10 en contra.

En la Concacaf W, su camino fue de menos a más:

  • Derrota 0-1 ante Gotham en el debut,
  • Luego goleadas 8-0 a Alianza y 4-0 a Vancouver.
    Ahora van por su tercera victoria consecutiva para mantenerse con vida.

💫 EL REENCUENTRO EMOTIVO

El duelo tendrá un sabor especial: el regreso de Rebeca Bernal ante su exequipo.
La histórica capitana de Rayadas, hoy jugadora del Washington Spirit, enfrentará a las regias tras siete años llenos de gloria:

  • 4 títulos de liga, incluyendo el bicampeonato de 2024,
  • 3 subcampeonatos,
  • 66 goles con la playera albiazul.
    Una auténtica leyenda rayada que ahora será rival por un pase a semifinales.

📊 CLAVES DEL PARTIDO

  • Rayadas deberá mantener la solidez defensiva y aprovechar su pegada ofensiva, especialmente con Christina Burkenroad y Diana Evangelista.
  • Washington apuesta por su poder físico y velocidad por bandas, con Trinity Rodman y Ouleymata Sarr como principales amenazas.
  • La presión será total: un error puede dejar fuera a cualquiera.

🔮 PRONÓSTICO

Partido intenso, cerrado y con emociones hasta el final.
Las Rayadas han demostrado carácter en los momentos clave, pero Spirit juega en casa y no querrá soltar el pase.

👉 Predicción: Washington Spirit 2 – 2 Rayadas

Un empate que clasificaría a las locales… y dejaría fuera a Monterrey, con la frente en alto.

