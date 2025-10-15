Orlando Pride vs Pachuca EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 5 CONCACAF W Champions Cup 2025

Copas Internacionales

¡Se viene un partidazo monumental en la Concacaf W Champions Cup! 💥

Este miércoles 15 de octubre, el Orlando Pride recibe a las Tuzas del Pachuca Femenil en el Exploria Stadium, en un duelo que promete emociones, goles y drama puro.

Ambas escuadras llegan con 6 puntos, pero solo una podrá sellar su boleto a Semifinales.

👉 El Pride está obligado a ganar.

👉 Pachuca, con el empate, asegura su clasificación.

Es el choque de las reinas del continente: las actuales campeonas de la NWSL frente a las monarcas de la Liga MX Femenil.

⚽ CONTEXTO Y ESCENARIO

📅 Fecha: Miércoles 15 de octubre de 2025

🕕 Hora: 18:15 (tiempo del centro de México)

🏟️ Estadio: Exploria Stadium, Orlando

📺 Transmisión: ESPN 2 y Disney+

El Grupo A arde:

América Femenil ya aseguró el liderato con 10 puntos.

ya aseguró el liderato con 10 puntos. Pachuca y Orlando Pride pelean por el segundo boleto, ambas con 6 unidades.

Solo la victoria mantiene con vida al conjunto estadounidense, mientras que las Tuzas pueden firmar su pase con un empate gracias a su mejor diferencia de goles (+5).

🔥 CÓMO LLEGAN LOS EQUIPOS

💜 Orlando Pride (EE. UU.)

El conjunto de la mexicana Jacqueline Ovalle llega tras una derrota ante América Femenil (0-2), pero con la motivación de cerrar en casa ante su afición.

En la NWSL, las de Orlando viven un gran momento: 10 victorias, 6 empates y 8 derrotas, ubicándose en tercer lugar con 36 puntos, ya clasificadas a playoffs.

Fortalezas: posesión dominante, salida limpia desde la defensa y la contundencia de Ally Watt , con 5 goles en los últimos 6 partidos.

posesión dominante, salida limpia desde la defensa y la contundencia de , con 5 goles en los últimos 6 partidos. Debilidades: sufren en jugadas a balón parado y muestran desgaste físico por el calendario intenso.

⚠️ Lesionadas: se monitorea a Emily Sams (tobillo) y Barbra Banda (cadera). Marta sigue fuera.

💙 Pachuca Femenil (México)

Las Tuzas llegan con confianza total. En su último partido golearon 5-0 a Alajuelense, con triplete de Chinwendu Ihezuo, quien suma 4 goles en el torneo.

La escuadra de Óscar Torres solo ha perdido un encuentro (ante América) y busca sellar su pase ante un rival directo.

Fortalezas: presión alta, velocidad en transiciones con Myra Delgadillo , y el talento de Charlyn Corral y Karla Nieto para romper líneas.

presión alta, velocidad en transiciones con , y el talento de y para romper líneas. Debilidades: sufre al defender contragolpes y depende mucho de la conexión Corral–Ihezuo.

💫 CLAVES DEL PARTIDO

El duelo aéreo entre Rafaelle (Orlando) y Ihezuo (Pachuca) puede definir el marcador.

entre y puede definir el marcador. La visión de Charlyn Corral ante el orden defensivo de Orlando será determinante.

ante el orden defensivo de Orlando será determinante. Jacqueline Ovalle, con su experiencia en ambos torneos, puede marcar diferencia si se asocia bien con Watt.

🔮 PRONÓSTICO

Partido cerrado, de alto ritmo y con dos equipos que no especulan.

👉 Predicción: Orlando Pride 2 – 1 Pachuca Femenil

Las locales podrían imponerse con el empuje del público y la precisión de su mediocampo, aunque Pachuca tiene todo para sorprender si capitaliza los espacios al contragolpe.

