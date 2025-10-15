Orlando Pride vs Pachuca EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 5 CONCACAF W Champions Cup 2025

¡Se viene un partidazo monumental en la Concacaf W Champions Cup! 💥
Este miércoles 15 de octubre, el Orlando Pride recibe a las Tuzas del Pachuca Femenil en el Exploria Stadium, en un duelo que promete emociones, goles y drama puro.
Ambas escuadras llegan con 6 puntos, pero solo una podrá sellar su boleto a Semifinales.
👉 El Pride está obligado a ganar.
👉 Pachuca, con el empate, asegura su clasificación.
Es el choque de las reinas del continente: las actuales campeonas de la NWSL frente a las monarcas de la Liga MX Femenil.
⚽ CONTEXTO Y ESCENARIO
📅 Fecha: Miércoles 15 de octubre de 2025
🕕 Hora: 18:15 (tiempo del centro de México)
🏟️ Estadio: Exploria Stadium, Orlando
📺 Transmisión: ESPN 2 y Disney+
El Grupo A arde:
- América Femenil ya aseguró el liderato con 10 puntos.
- Pachuca y Orlando Pride pelean por el segundo boleto, ambas con 6 unidades.
Solo la victoria mantiene con vida al conjunto estadounidense, mientras que las Tuzas pueden firmar su pase con un empate gracias a su mejor diferencia de goles (+5).
🔥 CÓMO LLEGAN LOS EQUIPOS
💜 Orlando Pride (EE. UU.)
El conjunto de la mexicana Jacqueline Ovalle llega tras una derrota ante América Femenil (0-2), pero con la motivación de cerrar en casa ante su afición.
En la NWSL, las de Orlando viven un gran momento: 10 victorias, 6 empates y 8 derrotas, ubicándose en tercer lugar con 36 puntos, ya clasificadas a playoffs.
- Fortalezas: posesión dominante, salida limpia desde la defensa y la contundencia de Ally Watt, con 5 goles en los últimos 6 partidos.
- Debilidades: sufren en jugadas a balón parado y muestran desgaste físico por el calendario intenso.
⚠️ Lesionadas: se monitorea a Emily Sams (tobillo) y Barbra Banda (cadera). Marta sigue fuera.
💙 Pachuca Femenil (México)
Las Tuzas llegan con confianza total. En su último partido golearon 5-0 a Alajuelense, con triplete de Chinwendu Ihezuo, quien suma 4 goles en el torneo.
La escuadra de Óscar Torres solo ha perdido un encuentro (ante América) y busca sellar su pase ante un rival directo.
- Fortalezas: presión alta, velocidad en transiciones con Myra Delgadillo, y el talento de Charlyn Corral y Karla Nieto para romper líneas.
- Debilidades: sufre al defender contragolpes y depende mucho de la conexión Corral–Ihezuo.
💫 CLAVES DEL PARTIDO
- El duelo aéreo entre Rafaelle (Orlando) y Ihezuo (Pachuca) puede definir el marcador.
- La visión de Charlyn Corral ante el orden defensivo de Orlando será determinante.
- Jacqueline Ovalle, con su experiencia en ambos torneos, puede marcar diferencia si se asocia bien con Watt.
🔮 PRONÓSTICO
Partido cerrado, de alto ritmo y con dos equipos que no especulan.
👉 Predicción: Orlando Pride 2 – 1 Pachuca Femenil
Las locales podrían imponerse con el empuje del público y la precisión de su mediocampo, aunque Pachuca tiene todo para sorprender si capitaliza los espacios al contragolpe.