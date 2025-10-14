Argentina vs Puerto Rico EN VIVO Hora y Canal Por Internet Amistoso Fecha FIFA Octubre 2025

Amistosos

🏆 #AmistosoInternacional



⚽ @Argentina 🇦🇷 6 (Alexis Mac Allister x2, Gonzalo Montiel, Steven Echevarría e/c y Lautaro Martínez x2) 🆚 #PuertoRico 🇵🇷 0



👉 ¡Final del partido!



🔥 Una Albiceleste a puro gol 🩵🤍 pic.twitter.com/b1cDSggq2b — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 15, 2025

La Selección Argentina continúa su gira por Estados Unidos con un nuevo desafío internacional. Este martes 14 de octubre, la Albiceleste se enfrentará por primera vez en la historia a Puerto Rico, en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, Florida, como parte de su preparación rumbo al Mundial 2026.

Argentina busca seguir afianzando su proyecto

Los actuales campeones del mundo llegan a este amistoso tras vencer 1-0 a Venezuela en Miami, resultado que extendió su buen momento bajo el mando de Lionel Scaloni. Con la clasificación al Mundial ya asegurada y una ventaja de nueve puntos en la cima de la CONMEBOL, Argentina puede enfocarse plenamente en probar variantes y dar minutos a nuevos talentos.

La gran incógnita será Lionel Messi. El capitán se perdió el duelo anterior por compromisos con el Inter Miami, y aunque Scaloni espera contar con él, todo indica que comenzará en el banco. Además, Enzo Fernández quedó fuera de la convocatoria por una lesión en la rodilla.

El entrenador argentino adelantó que realizará rotaciones para evitar riesgos y observar el rendimiento de futbolistas jóvenes como Facundo Buonanotte, Alejandro Garnacho o Thiago Almada.

Posible alineación de Argentina (4-3-3): Rulli; Montiel, Balerdi, Rivero, Acuña; Mac Allister, Moreno, Nico González; Simeone, López, Almada.

Puerto Rico afronta un reto histórico ante el campeón del mundo

Para Puerto Rico, este encuentro representa una oportunidad única de enfrentarse al campeón mundial. Los dirigidos por Charlie Trout llegan con un plantel compacto, donde destacan Leandro Antonetti y Wilfredo Rivera.

Posible alineación (4-3-3): Cutler; Cardona, Calderón, Paris, Ríos; O’Neill, Díaz, Ydrach; Echevarría, Antonetti, Rivera.

Pronóstico: Argentina 3-0 Puerto Rico

Con su poderío ofensivo y amplia profundidad de plantilla, Argentina parte como clara favorita para imponerse en Florida y continuar afinando detalles de cara al Mundial 2026.

