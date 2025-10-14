Panamá vs Surinam EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 4 Eliminatorias CONCACAF Mundial 2026

Selecciones

¡PANAMÁ SALVA EL EMPATE DE ÚLTIMO MINUTO 😅😅😅!



Ismael Díaz se convirtió en el héroe de Panamá logrando rescatar un empate 1-1 en el último minuto ante Surinam en el Rommel Fernández.



Con este resultado, el Grupo A quedó liderado por los Caribeños y Canaleros ambos con 6… pic.twitter.com/wtCug43JzB — Fulbox (@fulboxOficial) October 15, 2025

La Selección de Panamá afronta un compromiso decisivo en su camino rumbo al Mundial de la FIFA 2026, cuando reciba a Surinam este martes en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en un encuentro correspondiente al Grupo A de las Eliminatorias de la CONCACAF.

Con apenas tres puntos de diferencia entre los cuatro equipos del grupo, este choque promete emociones fuertes y puede definir buena parte del futuro de ambas selecciones en la competencia.

Panamá busca consolidarse ante su afición

Dirigida por Thomas Christiansen, Panamá llega motivada tras vencer 1-0 a El Salvador el pasado sábado con un tanto de José Fajardo, quien alcanzó los 16 goles con la selección y se consolida como uno de los referentes del ataque canalero.

Ubicados en el puesto 29 del ranking FIFA, los panameños aspiran a regresar al Mundial tras perderse la edición de 2022. Su debut en 2018 dejó lecciones importantes, y ahora el equipo busca revancha con una generación más madura y sólida defensivamente.

La principal duda será la presencia del defensor José Córdoba, lesionado ante El Salvador, quien podría ser reemplazado por Jiovany Ramos o Fidel Escobar.

Surinam, la gran sorpresa del Grupo A

Por su parte, Surinam vive un momento histórico. Los dirigidos por Stanley Menzo suman cinco puntos y lideran el grupo, empatados con Panamá. Con figuras como Sheraldo Becker (Osasuna) y Virgil Misidjan (NEC Nijmegen), la escuadra surinamesa buscará seguir soñando con su primera clasificación mundialista.

A pesar de las lesiones de Djenairo Daniels, el equipo ha mostrado carácter, remontando partidos y demostrando un crecimiento notable.

Pronóstico: Panamá 2-0 Surinam

Panamá parte como favorita gracias a su localía, jerarquía y mayor experiencia internacional. Se espera un duelo intenso, pero los canaleros deberían imponer condiciones en casa y mantener vivas sus aspiraciones rumbo al Mundial 2026.

