Marruecos vs Francia EN VIVO Hora y Canal Por Internet Semifinales Mundial Sub-20 2025

Mundial Sub-20

El Mundial Sub 20 Chile 2025 entra en su recta final y este miércoles 15 de octubre se vivirá una de las semifinales más esperadas: Marruecos vs Francia, desde las 14:00 (hora de México) en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso. El encuentro se podrá ver en vivo por DSports y DGO, y definirá al primer finalista que peleará por el título el domingo 19.

Marruecos busca su primera final Sub 20 en la historia

La selección marroquí es la gran revelación del torneo. Dirigidos por Mohamed Ouahbi, los “Leones del Atlas” llegan con un rendimiento sólido y disciplinado, basado en su férrea defensa y su letal juego en transición. En cuartos de final eliminaron con autoridad a Estados Unidos (3-1), mostrando su carácter competitivo.

Marruecos solo ha recibido tres goles en todo el campeonato y suma cuatro partidos sin perder. Jugadores como Fouad Zahouani, Yassine Gessime y Oussama Maamma se han convertido en piezas clave de un equipo que sueña con disputar su primera final Sub 20, veinte años después de su última semifinal en 2005.

Francia quiere volver a la cima diez años después

Enfrente estará una Francia Sub 20 que busca su segunda corona, tras la conseguida en 2013. Los dirigidos por Bernard Diomède llegan en ascenso tras vencer a Noruega (2-1) con un doblete del joven Saimon Bouabré, una de las figuras del certamen.

A pesar de haber iniciado con altibajos, los “Bleus” encontraron equilibrio gracias al liderazgo de Elyaz Zidane en el mediocampo y la seguridad del portero Lisandru Olmeta. Francia quiere revancha deportiva tras su eliminación en mayores ante Marruecos en Qatar 2022 y volver a una final juvenil más de una década después.

Dónde ver en vivo el Marruecos vs Francia Sub 20

El partido será transmitido en vivo por DSports (canales 610 y 1610 HD) y disponible en DGO y FIFA+. Un duelo de estilos, historia y orgullo continental definirá al primer finalista del Mundial Sub 20 Chile 2025.

