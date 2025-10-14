Written by: octubre 14, 2025 Copas Internacionales

Roma vs Barcelona EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 2 Champions League Femenina 2025-26

Roma vs Barcelona

El Barcelona Femenino está imparable. Golea, domina y deslumbra. Este miércoles va por más: visita a la Roma en el Stadio Tre Fontane por la segunda jornada de la Liga de Campeones Femenina. Las blaugranas llegan con hambre de revancha europea y un inicio de temporada perfecto, mientras las italianas sueñan con dar la sorpresa en casa.

⚽ PREVIA DEL PARTIDO

La Roma Femenina vive su cuarta participación consecutiva en el cuadro principal de la UWCL. Logró su boleto tras una dura fase de clasificación donde eliminó al Aktobe, Sparta Praga y Sporting de Lisboa. Sin embargo, su debut en la fase de grupos fue una pesadilla: cayó 6-2 ante el Real Madrid.

El conjunto dirigido por Luca Rossettini intenta recuperar confianza tras vencer 2-1 al AC Milan en la Serie A, pero ahora enfrentará el desafío más grande posible: el poderoso Barcelona.

🔵🔴 EL MONSTRUO CATALÁN

Las dirigidas por Pere Romeu no perdonan. Tras perder la final europea ante el Arsenal, el Barcelona busca venganza en esta edición. En su debut, aplastó 7-1 al Bayern Múnich con dobletes de Ewa Pajor y Claudia Pina.

En la Liga F, vienen de un 6-0 ante el Atlético de Madrid, suman 44 goles en ocho partidos y apenas han recibido dos tantos. El dominio es absoluto, con Aitana Bonmatí, Alexia Putellas y Patri Guijarro como motor de un mediocampo de lujo.

🚑 BAJAS Y CLAVES

La Roma no contará con su portera Andrea Lukasova ni con Rinsola Babajide. En Barcelona, Ewa Pajor será baja por lesión, por lo que Salma Paralluelo regresará al ataque junto a Caroline Graham Hansen y Claudia Pina.

📊 PRONÓSTICO

Todo apunta a otra exhibición culé. Si mantienen su ritmo demoledor, el marcador podría ser contundente.
👉 Predicción: Roma 1 – 4 Barcelona

