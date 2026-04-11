Written by: abril 11, 2026 Liga MX Clausura 2026

Atlas vs Monterrey EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 14 Liga MX Clausura 2026

Atlas vs Monterrey

¡Se acaban las oportunidades en la Liga MX y el Estadio Jalisco lo sabe! Este sábado, los Rojinegros del Atlas reciben a unos Rayados de Monterrey que llegan con el agua al cuello y aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

En este Clausura 2026 no hay segundas oportunidades: ¡No hay Play-In! El que no termine entre los mejores ocho se va a su casa, y eso convierte este partido en una verdadera guerra.

El Atlas llega en el séptimo puesto con 18 puntos. Saben que ganar hoy ante su gente es dar un paso gigante hacia la fiesta grande. Han sido constantes, pero un descuido los podría dejar fuera de la zona de privilegio. En la jornada pasada cayeron 2-0 en su visita al León.

Del otro lado, la ‘Pandilla‘ vive momentos críticos. Monterrey está en el lugar 13 con apenas 14 unidades. Han perdido tres de sus últimos cinco partidos y hoy en Guadalajara se juegan su última carta. 

Si Rayados no suma de a tres, estaríamos hablando de uno de los fracasos más grandes de la temporada. 

¿Podrá el Atlas hundir más a Monterrey o la calidad regia despertará en el momento justo?

Nuestro pronóstico: Un partido cerrado, de pocos goles, donde la desesperación de Monterrey podría jugarles en contra. Gana Atlas 1-0. ¿Cuál es el tuyo?

Etiquetas: , , , Last modified: abril 11, 2026
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