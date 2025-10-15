Atlético de Madrid vs Manchester United EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 2 Champions League Femenina 2025-26

Copas Internacionales

¡Partidazo en la capital española! 🔥

Este jueves 16 de octubre, el Atlético de Madrid Femenino recibe al Manchester United en el Estadio Alcalá de Henares por la Liga de Campeones Femenina (UWCL).

Un duelo con historia en construcción, donde las rojiblancas buscan levantarse tras el golpe ante el Barcelona, mientras que las inglesas llegan invictas y con hambre de gloria europea.

⚽ PREVIA DEL PARTIDO

📅 Fecha: Jueves 16 de octubre de 2025

🏟️ Estadio: Alcalá de Henares (Madrid, España)

🕗 Hora: Por confirmar (horario local de España)

📺 Transmisión: DAZN / UEFA.tv

Ambos equipos ganaron en su debut en la fase de grupos:

Atlético de Madrid: goleó 6-0 al St. Pölten en Austria.

goleó 6-0 al St. Pölten en Austria. Manchester United: superó por la mínima (1-0) al Vålerenga.

Ahora, los dos se enfrentan por el liderato del grupo en lo que promete ser un duelo táctico e intenso, con realidades distintas pero objetivos comunes: seguir vivas en Europa.

🔴 ATLÉTICO DE MADRID FEMENINO: A RECOMPONER EL CAMINO

El conjunto colchonero llega con sentimientos encontrados.

La semana pasada aplastó al St. Pölten con un festival ofensivo (6-0), pero el domingo sufrió un durísimo 0-6 ante el Barcelona en la Liga F.

El técnico Víctor Martín busca recomponer la moral y repetir la intensidad europea que los llevó hasta esta fase.

👉 Jugadora a seguir: Luany, la brasileña está en modo estelar con 6 goles y 4 asistencias en 10 partidos.

⚠️ Bajas posibles: Rosa Otermín, Carmen Menayo, Sheila Guijarro y Macarena Portales.

💡 Claves del juego: la presión alta de Fiamma Iannuzzi y el control de Vilde Bøe Risa en el mediocampo pueden ser determinantes.

⚫ MANCHESTER UNITED FEMENINO: PRIMERA AVENTURA EUROPEA, SUEÑO EN MARCHA

El conjunto inglés vive un momento dorado.

Por primera vez en su historia, el United Femenino disputa la fase principal de la UWCL y lo hace con paso firme:

Clasificó tras eliminar al PSV, Hammarby y Brann .

y . Inició con victoria 1-0 ante Vålerenga.

Y viene de golear 4-1 al Everton en la WSL.

💪 Racha: 7 partidos sin perder (5 victorias, 2 empates).

⚔️ Fortaleza: una defensa casi impenetrable —solo ha recibido más de un gol en un solo partido en toda la temporada—.

👀 Jugadora a seguir: Jess Park, autora de un doblete el fin de semana, lista para brillar desde el inicio.

⚠️ Bajas: Millie Turner y Celine Bizet no estarán disponibles por lesión.

💥 CLAVES DEL PARTIDO

1️⃣ La reacción emocional del Atlético tras la goleada ante el Barça.

2️⃣ El equilibrio defensivo del United, que ha mantenido 7 porterías en cero.

3️⃣ El duelo ofensivo entre Luany y Malard/Park, dos atacantes letales en velocidad y definición.

🔮 PRONÓSTICO

El Atlético de Madrid será peligroso en casa, pero el Manchester United llega más sólido, ordenado y con una defensa que marca diferencia.

👉 Pronóstico final: Atlético de Madrid 1 – 2 Manchester United

