PSG vs Real Madrid EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 2 Champions League Femenina 2025-26

Copas Internacionales

Dos gigantes del fútbol femenino europeo se enfrentan este jueves en el Campus PSG, cuando el Paris Saint-Germain reciba al Real Madrid por la segunda jornada de la UEFA Women’s Champions League.

Mientras las parisinas buscan recuperarse de un duro tropiezo ante el Wolfsburgo, el conjunto blanco llega en racha y con la moral al máximo tras golear a la Roma.

El PSG busca redención en casa

El PSG Femenino vivió una noche para el olvido en su debut europeo, cayendo 4-0 ante el Wolfsburgo pese a haber generado 16 remates. Las dirigidas por Paulo César necesitan reaccionar, especialmente después de la dura derrota 6-1 ante el Lyon en la liga local.

El conjunto francés confía en su poder ofensivo con Rasheedat Ajibade, la neerlandesa Romée Leuchter y la portera inglesa Mary Earps, además del reciente regreso de Olga Carmona, exjugadora del Real Madrid. Sin embargo, las salidas de Katoto, Geyoro y Albert han dejado un vacío difícil de llenar.

Real Madrid llega encendido y con hambre de victoria

El Real Madrid Femenino, dirigido por Pau Quesada, vive un excelente momento. Viene de vencer 6-2 a la Roma y 4-1 al Athletic Club, sumando ocho partidos invictos —siete triunfos— y cinco victorias por tres o más goles.

La escocesa Caroline Weir atraviesa una racha imparable con seis goles en cinco partidos, mientras que la colombiana Linda Caicedo aporta velocidad y desequilibrio en ataque. El equipo también cuenta con el talento de Sara Däbritz y Eva Navarro, cada vez más consolidadas.

Pronóstico del partido

Todo apunta a un duelo con muchos goles, ya que ambos equipos promedian más de tres tantos por encuentro.

Pronóstico final: PSG 1–3 Real Madrid Femenino.

Las “merengues” mantienen su poder ofensivo y podrían sumar su segunda victoria consecutiva en Champions, confirmando su candidatura como uno de los equipos más peligrosos de Europa.

Last modified: octubre 15, 2025