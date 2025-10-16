Puebla vs Tijuana EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 13 Liga MX Apertura 2025

El Estadio Cuauhtémoc se prepara para un duelo vibrante entre Puebla y Tijuana, este viernes 17 de octubre a las 19:00 horas (centro de México).
El partido, que podrás ver en Fox Sports, marcará el regreso de Gilberto Mora a la Liga MX tras brillar con la Selección Mexicana Sub-20 en el Mundial de Chile 2025.
Gilberto Mora: el regreso de una joya mexicana
A sus 16 años, Mora se ha convertido en una de las grandes promesas del fútbol nacional.
Durante el Mundial Sub-20 fue figura clave del “Tricolor”, con tres goles y dos asistencias, guiando a México hasta los Cuartos de Final.
Con 571 minutos y tres goles en ocho partidos del torneo local, el mediocampista se ha ganado la confianza de Sebastián Abreu y el cariño de la afición de los Xolos, que sueña con verlo dar el salto a Europa.
Así llegan los equipos
Tijuana atraviesa un momento positivo en el torneo: 6.º lugar con 20 puntos, producto de 5 victorias, 5 empates y solo 2 derrotas.
Los fronterizos buscan consolidarse en la parte alta y mantener su buena dinámica ofensiva.
Por el contrario, Puebla vive un torneo complicado.
El equipo dirigido por Hernán Cristante apenas suma 5 puntos, con una victoria, dos empates y nueve derrotas. Los “Camoteros” intentarán reencontrarse con el triunfo ante su gente tras caer 1-3 frente a Querétaro.
Historial reciente
Los enfrentamientos entre ambos clubes han sido parejos.
Puebla goleó 3-0 en el Apertura 2023, mientras que Xolos ganó 3-1 y 2-1 en los torneos siguientes.
El más reciente, en febrero de 2025, terminó con triunfo poblano 2-0.
Pronóstico
Con Mora de regreso y Tijuana en gran forma, los Xolos parten como favoritos, aunque Puebla buscará dar la sorpresa ante su afición.
Pronóstico final: Puebla 1–2 Tijuana.