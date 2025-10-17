Atlético San Luis vs Atlas EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 13 Liga MX Apertura 2025

Fútbol Mexicano

El futbol mexicano vuelve con fuerza tras la pausa por la Fecha FIFA, y uno de los partidos más atractivos de la Jornada 13 del Apertura 2025 será el Atlético de San Luis vs Atlas, este viernes 17 de octubre a las 21:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Alfonso Lastras.

El encuentro se transmitirá en vivo por ESPN 2 y Disney+, mientras que en Estados Unidos podrá seguirse por TUDN.

Un duelo clave en la recta final del torneo

El Atlas llega con la obligación de sumar puntos fuera de casa tras un arranque irregular, pero con una notable mejora en las últimas jornadas. Los rojinegros, dirigidos por Diego Cocca, vienen de dos victorias consecutivas y quieren mantener el impulso en la parte final del torneo para meterse en la Fase Final.

Por su parte, el Atlético de San Luis busca aprovechar su localía y el respaldo de su afición para escalar posiciones. Ambos equipos llegan necesitados de triunfos, lo que promete un partido intenso y de alto voltaje.

Cocca: “Entramos en zona definitoria, cada partido es una final”

En conferencia de prensa, Diego Cocca fue claro sobre el momento que vive el Atlas:

“Entramos en una zona definitoria. Estos tres partidos que vienen los tomamos como tres finales. El grupo está fuerte, confiado y con la mira puesta en clasificar”.

El técnico también destacó la recuperación de jugadores como Robert y Ríos, además del trabajo con jóvenes que se abren espacio en el primer equipo.

“Vamos paso a paso, acompañando a los chicos. Lo importante es mantener el nivel y competir al máximo”.

Pronóstico

Con el ánimo al alza y la plantilla recuperándose, el Atlas luce favorito para llevarse los tres puntos ante un San Luis que no puede permitirse otro tropiezo.

Pronóstico final: Atlético de San Luis 1–2 Atlas.

