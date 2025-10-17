Written by: octubre 17, 2025 Fútbol Mexicano

Tigres vs Necaxa EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 13 Liga MX Apertura 2025

Tigres vs Necaxa

El Tigres UANL recibe al Necaxa este viernes 17 de octubre en el Estadio Universitario por la Jornada 13 del Torneo Apertura 2025, en un duelo donde ambos equipos llegan con realidades completamente opuestas.

Los felinos buscan meterse entre los cuatro primeros lugares de la tabla para amarrar clasificación directa a la Liguilla, mientras que los Rayos intentan salir del fondo de la clasificación, donde marchan en el puesto 17 con apenas 9 puntos, solo por encima del Puebla.

📍 Ciudad: San Nicolás de los Garza, Nuevo León
🗓 Fecha: Viernes 17 de octubre
Hora: 21:00 (México), 23:00 (EE. UU.), 05:00 (España)
🏟 Estadio: Universitario

Tigres, con dominio total sobre Necaxa

El historial reciente es contundente: Tigres no pierde ante Necaxa en los últimos nueve enfrentamientos, sumando seis triunfos y tres empates, tanto en el “Volcán” como en Aguascalientes.
La última victoria hidrocálida se dio en el Clausura 2022, cuando Rodrigo Aguirre y Jesús Escoboza marcaron para un 2-0 histórico.

El conjunto de Fernando Gago llega en caída libre, con tres derrotas consecutivas y apenas 4 puntos de los últimos 15. Además, como visitante, solo ha rescatado un punto en seis partidos, con 5 goles a favor y 16 en contra.

Gignac, Ibáñez y el reto del gol

Tigres suma ya siete partidos sin que un delantero marque, y Guido Pizarro trabajó durante la Fecha FIFA la definición con Gignac, Ibáñez y Gacelo López. Este duelo parece el escenario ideal para romper la sequía.

El juvenil Diego “Chicha” Sánchez, recién regresado del Mundial Sub-20, podría volver a tener minutos, mientras Diego Lainez sigue concentrado con la Selección Mexicana.

Con 23 puntos y en quinto lugar, Tigres tiene la mesa puesta: si gana con autoridad, puede meterse de lleno entre los cuatro grandes del torneo.

Etiquetas: , , , , Last modified: octubre 17, 2025
Atlético San Luis vs Atlas Previous Story
Atlético San Luis vs Atlas EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 13 Liga MX Apertura 2025

Related Posts

Atlético San Luis vs Atlas

Atlético San Luis vs Atlas EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 13 Liga MX Apertura 2025

Written by: octubre 17, 2025

El futbol mexicano vuelve con fuerza tras la pausa por la Fecha FIFA, y uno de los partidos más atractivos de la Jornada 13 del...

Read More
Puebla vs Tijuana

Puebla vs Tijuana EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 13 Liga MX Apertura 2025

Written by: octubre 16, 2025

El Estadio Cuauhtémoc se prepara para un duelo vibrante entre Puebla y Tijuana, este viernes 17 de octubre a las 19:00 horas (centro de...

Read More
Tijuana vs Monterrey

Tijuana vs Monterrey EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 12 Liga MX Apertura 2025

Written by: octubre 5, 2025

La Liga MX continúa su actividad este domingo 5 de octubre de 2025 con un partidazo desde la frontera norte del país. Los Xolos de...

Read More
Pumas vs Chivas

Pumas vs Chivas EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 12 Liga MX Apertura 2025

Written by: octubre 5, 2025

El Apertura 2025 continúa con un auténtico partidazo en la Jornada 12, cuando Pumas UNAM reciba a Chivas de Guadalajara este domingo 5 de...

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *