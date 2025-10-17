Tigres vs Necaxa EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 13 Liga MX Apertura 2025

Fútbol Mexicano

El Tigres UANL recibe al Necaxa este viernes 17 de octubre en el Estadio Universitario por la Jornada 13 del Torneo Apertura 2025, en un duelo donde ambos equipos llegan con realidades completamente opuestas.

Los felinos buscan meterse entre los cuatro primeros lugares de la tabla para amarrar clasificación directa a la Liguilla, mientras que los Rayos intentan salir del fondo de la clasificación, donde marchan en el puesto 17 con apenas 9 puntos, solo por encima del Puebla.

📍 Ciudad: San Nicolás de los Garza, Nuevo León

🗓 Fecha: Viernes 17 de octubre

⏰ Hora: 21:00 (México), 23:00 (EE. UU.), 05:00 (España)

🏟 Estadio: Universitario

Tigres, con dominio total sobre Necaxa

El historial reciente es contundente: Tigres no pierde ante Necaxa en los últimos nueve enfrentamientos, sumando seis triunfos y tres empates, tanto en el “Volcán” como en Aguascalientes.

La última victoria hidrocálida se dio en el Clausura 2022, cuando Rodrigo Aguirre y Jesús Escoboza marcaron para un 2-0 histórico.

El conjunto de Fernando Gago llega en caída libre, con tres derrotas consecutivas y apenas 4 puntos de los últimos 15. Además, como visitante, solo ha rescatado un punto en seis partidos, con 5 goles a favor y 16 en contra.

Gignac, Ibáñez y el reto del gol

Tigres suma ya siete partidos sin que un delantero marque, y Guido Pizarro trabajó durante la Fecha FIFA la definición con Gignac, Ibáñez y Gacelo López. Este duelo parece el escenario ideal para romper la sequía.

El juvenil Diego “Chicha” Sánchez, recién regresado del Mundial Sub-20, podría volver a tener minutos, mientras Diego Lainez sigue concentrado con la Selección Mexicana.

Con 23 puntos y en quinto lugar, Tigres tiene la mesa puesta: si gana con autoridad, puede meterse de lleno entre los cuatro grandes del torneo.

