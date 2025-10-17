Written by: octubre 17, 2025 Ligas Europeas

Barcelona vs Girona EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 9 LaLiga 2025-26

Barcelona vs Girona

El Barcelona de Hansi Flick está contra las cuerdas. Después de dos derrotas consecutivas —una dolorosa caída 2-1 ante el PSG en Champions y una goleada 4-1 frente al Sevilla en La Liga—, el cuadro culé buscará redención este sábado ante el Girona, en el Estadi Olímpic Lluis Companys, en el regreso de la competición doméstica.

🔵 El Barça, obligado a levantar cabeza

Los blaugranas llegan segundos en la tabla, apenas dos puntos detrás del Real Madrid, y con la presión máxima encima. Flick sabe que otro tropiezo podría costarles el liderato, justo antes de una semana clave: después del Girona, recibirán al Olympiacos y luego visitarán el Santiago Bernabéu para disputar el primer Clásico de la temporada.

Las lesiones han golpeado fuerte: Lewandowski, Raphinha, Dani Olmo, Gavi, Ter Stegen y Joan García siguen fuera.
Lamine Yamal regresó a los entrenamientos, aunque no está al cien por ciento, y Ferrán Torres será evaluado a última hora. Todo apunta a que Roony Bardghji y el cedido Marcus Rashford liderarán el ataque.

🔴⚪ Girona busca dar la sorpresa en el derbi catalán

El Girona llega a este choque tras conseguir su primera victoria de la temporada (2-1 ante el Valencia). Aunque ocupa la posición 18, el equipo de Míchel suma tres partidos sin perder y busca salir de la zona baja.

Sin embargo, los blanquirrojos también llegan mermados: Alejandro Francés e Iván Martín están sancionados, y Donny van de Beek, David López y Juan Carlos no estarán por lesión. Aun así, confían en el olfato de Vladyslav Vanat, quien ha marcado dos goles en sus últimos cinco partidos.

Pronóstico: Barcelona 2-1 Girona

Con el orgullo herido y el liderato en juego, el Barça debería imponerse, aunque no sin sufrimiento.
El Girona llegará con ganas, pero todo indica que el Barcelona volverá a ganar en casa para recuperar confianza antes del Clásico.

Etiquetas: , , , Last modified: octubre 17, 2025
Manchester City vs Everton Previous Story
Manchester City vs Everton EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 8 Premier League 2025-26
Bayern Múnich vs Borussia Dortmund Next Story
Bayern Múnich vs Borussia Dortmund EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 7 Bundesliga 2025-26

Related Posts

Roma vs Barcelona

Roma vs Barcelona EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 2 Champions League Femenina 2025-26

Written by: octubre 14, 2025

El Barcelona Femenino está imparable. Golea, domina y deslumbra. Este miércoles va por más: visita a la Roma en el Stadio Tre Fontane...

Read More
Barcelona vs Bayern Múnich

Barcelona vs Bayern Múnich EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 1 Champions League Femenina 2025-26

Written by: octubre 6, 2025

El Barça Femenino inicia este martes 7 de octubre su camino en la Champions League 2025/26 con un auténtico partidazo frente al Bayern de...

Read More
Celta vs Atlético de Madrid

Celta vs Atlético de Madrid EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 8 LaLiga 2025-26

Written by: octubre 5, 2025

El Atlético de Madrid buscará extender su racha ganadora y sumar su cuarta victoria consecutiva en todas las competiciones cuando visite...

Read More
Sevilla vs Barcelona

Sevilla vs Barcelona EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 8 LaLiga 2025-26

Written by: octubre 4, 2025

El Barcelona buscará reponerse de su reciente derrota en la Champions League cuando visite al Sevilla este domingo 5 de octubre en el...

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *