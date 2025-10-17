Barcelona vs Girona EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 9 LaLiga 2025-26

Ligas Europeas

El Barcelona de Hansi Flick está contra las cuerdas. Después de dos derrotas consecutivas —una dolorosa caída 2-1 ante el PSG en Champions y una goleada 4-1 frente al Sevilla en La Liga—, el cuadro culé buscará redención este sábado ante el Girona, en el Estadi Olímpic Lluis Companys, en el regreso de la competición doméstica.

🔵 El Barça, obligado a levantar cabeza

Los blaugranas llegan segundos en la tabla, apenas dos puntos detrás del Real Madrid, y con la presión máxima encima. Flick sabe que otro tropiezo podría costarles el liderato, justo antes de una semana clave: después del Girona, recibirán al Olympiacos y luego visitarán el Santiago Bernabéu para disputar el primer Clásico de la temporada.

Las lesiones han golpeado fuerte: Lewandowski, Raphinha, Dani Olmo, Gavi, Ter Stegen y Joan García siguen fuera.

Lamine Yamal regresó a los entrenamientos, aunque no está al cien por ciento, y Ferrán Torres será evaluado a última hora. Todo apunta a que Roony Bardghji y el cedido Marcus Rashford liderarán el ataque.

🔴⚪ Girona busca dar la sorpresa en el derbi catalán

El Girona llega a este choque tras conseguir su primera victoria de la temporada (2-1 ante el Valencia). Aunque ocupa la posición 18, el equipo de Míchel suma tres partidos sin perder y busca salir de la zona baja.

Sin embargo, los blanquirrojos también llegan mermados: Alejandro Francés e Iván Martín están sancionados, y Donny van de Beek, David López y Juan Carlos no estarán por lesión. Aun así, confían en el olfato de Vladyslav Vanat, quien ha marcado dos goles en sus últimos cinco partidos.

⚽ Pronóstico: Barcelona 2-1 Girona

Con el orgullo herido y el liderato en juego, el Barça debería imponerse, aunque no sin sufrimiento.

El Girona llegará con ganas, pero todo indica que el Barcelona volverá a ganar en casa para recuperar confianza antes del Clásico.

Last modified: octubre 17, 2025