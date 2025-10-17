Bayern Múnich vs Borussia Dortmund EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 7 Bundesliga 2025-26

Bundesliga

La Bundesliga se viste de gala este sábado para recibir una nueva edición del histórico enfrentamiento entre Bayern de Múnich y Borussia Dortmund, el llamado Der Klassiker. Sin embargo, muchos se preguntan si este duelo sigue siendo un clásico de verdad, o si el dominio bávaro ha apagado su brillo con el paso de los años.

🏟️ ¿Sigue siendo un Clásico?

El término “Clásico” fue usado originalmente para el Bayern vs Gladbach, pero con el tiempo, la rivalidad entre Bayern y Dortmund acaparó el protagonismo mediático. No obstante, los números son claros: el Dortmund solo ha ganado 4 de los últimos 26 duelos ante los bávaros.

Durante más de una década, el Bayern ha impuesto una hegemonía casi total, y solo en los últimos enfrentamientos se ha visto algo de equilibrio: una victoria amarilla en 2024 y dos empates (1-1 y 2-2) la temporada pasada.

🔴 Bayern Múnich: una máquina casi perfecta

El equipo de Thomas Tuchel (o Niko Kovac según las versiones recientes) llega invicto con 10 victorias en 10 partidos. En cada uno de ellos se han marcado más de 2,5 goles, con el Bayern anotando al menos dos veces por encuentro.

Su dominio en el Allianz Arena es aplastante: 18 goles a favor y solo uno en contra en los últimos cuatro partidos como local.

Incluso sin Jamal Musiala, el ataque sigue siendo letal gracias a Harry Kane, quien ya suma 11 goles en liga, consolidándose como el arma más temible de Europa.

🟡 Borussia Dortmund: solidez sin brillo

Por su parte, el Borussia Dortmund se mantiene invicto en 9 partidos oficiales, aunque solo ha ganado 6. Su estilo fuera de casa es más conservador, apostando por el contraataque y la solidez defensiva.

El equipo de Niko Kovac ha mostrado disciplina, pero su ofensiva sufre la baja de su goleador principal, lo que podría ser determinante en un duelo de máxima exigencia.

⚽ Pronóstico Bayern Múnich vs Dortmund

El Bayern llega con confianza, contundencia y una plantilla más completa. El Dortmund, aunque competitivo, parece un escalón por debajo.

Todo apunta a que los bávaros mantendrán su racha perfecta y reafirmarán su poderío en Alemania.

Pronóstico final:

👉 Bayern Múnich 3 – 1 Borussia Dortmund

El Allianz volverá a rugir, y el “Clásico Alemán” podría tener sabor a rutina… aunque con el Dortmund nunca se sabe.

Last modified: octubre 17, 2025