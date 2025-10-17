Manchester City vs Everton EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 8 Premier League 2025-26

Ligas Europeas

El Manchester City podría escalar a la cima de la Premier League si derrota al Everton este sábado en el Etihad Stadium, en el partido correspondiente a la Jornada 9 del campeonato inglés.

El conjunto de Pep Guardiola llega en gran forma, con siete encuentros consecutivos sin perder en todas las competiciones (5 victorias y 2 empates), y con la moral por las nubes tras vencer 1-0 al Brentford antes de la Fecha FIFA.

Haaland, el hombre gol que no se detiene

El noruego Erling Haaland continúa rompiendo registros: 21 goles en 12 partidos entre club y selección esta temporada. Nueve de esos tantos los marcó en la Premier League, consolidándose como el líder en la carrera por la Bota de Oro y el Jugador del Mes de septiembre.

Guardiola, que acaba de alcanzar las 250 victorias en Premier League, ha reiterado que su equipo “está creciendo cada semana”. Los números lo respaldan: el City es el máximo goleador del 2025 (55 goles) y el que más puntos promedia por partido (2,04).

Además, los Citizens no pierden ante el Everton desde 2017, con 13 triunfos y 3 empates en sus últimos 16 enfrentamientos.

Everton busca dar la sorpresa… sin Grealish

El Everton, bajo el mando de David Moyes, vive una temporada de contrastes. Aunque ha mejorado su rendimiento con seis victorias en sus últimos 10 partidos, llega mermado: Jack Grealish, héroe en el 2-1 ante Crystal Palace, no podrá jugar por cláusula de préstamo.

Los Toffees se ubican en el octavo lugar con 9 puntos, pero solo han ganado una vez en sus últimas 14 visitas al Etihad. Además, Moyes nunca ha conseguido un triunfo fuera de casa ante un equipo del “Top 3” de la Premier.

Pronóstico: difícil que caiga el gigante

Con Haaland en modo destructor y el City encendido en casa, todo apunta a una nueva victoria celeste.

Pick: Manchester City 2-0 Everton.

