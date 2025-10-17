Written by: octubre 17, 2025 Ligas Europeas

Manchester City vs Everton EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 8 Premier League 2025-26

Manchester City vs Everton

El Manchester City podría escalar a la cima de la Premier League si derrota al Everton este sábado en el Etihad Stadium, en el partido correspondiente a la Jornada 9 del campeonato inglés.

El conjunto de Pep Guardiola llega en gran forma, con siete encuentros consecutivos sin perder en todas las competiciones (5 victorias y 2 empates), y con la moral por las nubes tras vencer 1-0 al Brentford antes de la Fecha FIFA.

Haaland, el hombre gol que no se detiene

El noruego Erling Haaland continúa rompiendo registros: 21 goles en 12 partidos entre club y selección esta temporada. Nueve de esos tantos los marcó en la Premier League, consolidándose como el líder en la carrera por la Bota de Oro y el Jugador del Mes de septiembre.

Guardiola, que acaba de alcanzar las 250 victorias en Premier League, ha reiterado que su equipo “está creciendo cada semana”. Los números lo respaldan: el City es el máximo goleador del 2025 (55 goles) y el que más puntos promedia por partido (2,04).

Además, los Citizens no pierden ante el Everton desde 2017, con 13 triunfos y 3 empates en sus últimos 16 enfrentamientos.

Everton busca dar la sorpresa… sin Grealish

El Everton, bajo el mando de David Moyes, vive una temporada de contrastes. Aunque ha mejorado su rendimiento con seis victorias en sus últimos 10 partidos, llega mermado: Jack Grealish, héroe en el 2-1 ante Crystal Palace, no podrá jugar por cláusula de préstamo.

Los Toffees se ubican en el octavo lugar con 9 puntos, pero solo han ganado una vez en sus últimas 14 visitas al Etihad. Además, Moyes nunca ha conseguido un triunfo fuera de casa ante un equipo del “Top 3” de la Premier.

Pronóstico: difícil que caiga el gigante

Con Haaland en modo destructor y el City encendido en casa, todo apunta a una nueva victoria celeste.
Pick: Manchester City 2-0 Everton.

Etiquetas: , , , Last modified: octubre 17, 2025
Tigres vs Necaxa Previous Story
Tigres vs Necaxa EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 13 Liga MX Apertura 2025
Barcelona vs Girona Next Story
Barcelona vs Girona EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 9 LaLiga 2025-26

Related Posts

Fulham vs Arsenal

Fulham vs Arsenal EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 8 Premier League 2025-26

Written by: octubre 17, 2025

El Arsenal de Mikel Arteta vuelve a la acción tras el parón internacional con una misión clara: mantener el liderato de la Premier...

Read More
Brentford vs Manchester City

Brentford vs Manchester City EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 7 Premier League 2025-26

Written by: octubre 4, 2025

El Manchester City visita al Brentford este domingo por la séptima jornada de la Premier League 2025-26, en un duelo donde Pep Guardiola...

Read More
Chelsea vs Liverpool

Chelsea vs Liverpool EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 7 Premier League 2025-26

Written by: octubre 3, 2025

El Chelsea recibe al Liverpool este sábado en Stamford Bridge en un duelo clave de la Premier League 2025-26. Los Blues llegan con...

Read More
Manchester United vs Sunderland

Manchester United vs Sunderland EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 7 Premier League 2025-26

Written by: octubre 3, 2025

El Manchester United recibe este sábado al Sunderland en Old Trafford en un partido clave de la Premier League 2025-26. Los Diablos Rojos...

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *