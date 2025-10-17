Fulham vs Arsenal EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 8 Premier League 2025-26

Ligas Europeas

El Arsenal de Mikel Arteta vuelve a la acción tras el parón internacional con una misión clara: mantener el liderato de la Premier League. Este sábado por la noche, los Gunners visitan uno de sus estadios más incómodos, el Craven Cottage, para medirse al Fulham en un derbi londinense que promete emociones y tensión.

🔴 El Arsenal, líder y en modo cazador

El conjunto de Arteta llega encendido. Antes del parón, superó al West Ham 2-0 y se adueñó de la cima, aprovechando el tropiezo del Liverpool ante el Chelsea. Con el mejor registro defensivo de la Premier y nueve goleadores distintos, el Arsenal está mostrando una profundidad de plantilla de campeón.

Además, los Gunners atraviesan una racha de cuatro victorias consecutivas en todas las competiciones y solo han perdido uno de sus últimos 18 derbis londinenses. Sin embargo, el reto está en Craven Cottage, un campo donde no han podido ganar en sus últimas dos visitas.

Las malas noticias están en la enfermería: Martin Ødegaard estará fuera cerca de un mes por lesión de rodilla; se suman Havertz, Gabriel Jesus y Madueke, también con molestias. Arteta podría incluir al ecuatoriano Piero Hincapié en la convocatoria, aunque arrancaría desde el banquillo.

⚪ Fulham, con bajas y dudas

Del otro lado, el Fulham de Marco Silva llega golpeado. Perdió sus dos últimos partidos y sufre una crisis ofensiva: Raúl Jiménez, Chukwueze, Lukic, Tete y Muniz son bajas seguras o en duda.

Aun así, los Cottagers no han perdido en casa esta temporada, sumando siete puntos de nueve posibles en Craven Cottage.

Jugadores como Bernd Leno, Alex Iwobi y Emile Smith Rowe enfrentarán a su exequipo, buscando dar el golpe frente al líder.

⚽ Pronóstico: Fulham 0-2 Arsenal

El Fulham intentará cerrarse atrás, pero el Arsenal llega con más solidez, jerarquía y confianza. Incluso sin su capitán, los Gunners deberían romper la maldición de Craven Cottage y mantener el primer lugar de la Premier League.

