Roma vs Inter de Milán EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 7 Serie A 2025-26

Serie A

La Serie A nos regala uno de los duelos más esperados de la temporada. Este sábado por la noche, la AS Roma, segunda de la clasificación, recibe a un Inter de Milán encendido, que busca su sexta victoria consecutiva. Un Estadio Olímpico a reventar será el escenario donde se enfrenten la mejor defensa del campeonato contra el ataque más demoledor de Italia.

🔥 Roma busca romper la maldición ante el Inter

La Roma de Gian Piero Gasperini llega en un momento sólido, con cinco victorias en seis partidos de Serie A y una defensa que solo ha recibido dos goles. Su victoria 2-1 ante la Fiorentina antes del parón internacional reafirmó su carácter competitivo, con Matias Soule y Bryan Cristante como figuras destacadas.

Sin embargo, los Giallorossi arrastran una pesada estadística: no vencen al Inter en el Olímpico desde 2016. Desde entonces, acumulan cinco derrotas en ocho enfrentamientos y han recibido goles en 11 partidos consecutivos como locales ante los nerazzurri.

⚡ Inter de Milán: una máquina ofensiva en racha

Del otro lado, el Inter de Cristian Chivu llega imparable. Con cinco victorias al hilo y 17 goles anotados, lidera la liga en ataque. En su más reciente actuación, aplastó 4-1 al Cremonese y ya muestra su poderío también en la Champions League, donde ha ganado sus dos primeros encuentros.

Lautaro Martínez, capitán y alma del equipo, vive un momento excepcional con cuatro goles en los últimos tres partidos, acompañado de jóvenes talentos como Bonny y Esposito, quienes ya aportan goles importantes.

⚔️ Alineaciones, bajas y claves del partido

La Roma podría recuperar a Leon Bailey y Angelino, mientras que el Inter lamenta las bajas de Marcus Thuram y Matteo Darmian. Gasperini confía en su muro defensivo y la inspiración de Soule, mientras que Chivu apostará por mantener su estilo ofensivo y presión alta.

🧩 Pronóstico Roma vs Inter: ventaja visitante

Ambos llegan en gran forma, pero el Inter parece un paso adelante. Su solidez ofensiva y variedad de recursos podrían romper nuevamente el muro romano.

Predicción final: Roma 1-2 Inter de Milán.

El equipo de Chivu mantiene su paso firme y deja claro que está listo para pelear el Scudetto 2025

Last modified: octubre 17, 2025