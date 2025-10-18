Atlético de Madrid vs Osasuna EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 9 LaLiga 2025-26

Ligas Europeas

El Atlético de Madrid vuelve al ruedo de La Liga este sábado por la noche, recibiendo al Osasuna en el Cívitas Metropolitano, en un partido que podría marcar un punto de inflexión para el equipo de Diego Simeone, que no termina de arrancar en la temporada 2025-26.

⚽ Un Atlético sin alma ni contundencia

El Atleti vive un inicio de curso irregular: apenas tres victorias en ocho partidos, con cuatro empates y una sola derrota. Los números no son dramáticos, pero sí preocupantes para un equipo que prometía pelear el título.

Con 13 puntos, los rojiblancos marchan quintos, a ocho del Real Madrid, y cada jornada se alejan más de la cima.

El empate 1-1 ante el Celta antes del parón dejó sensaciones amargas. Y aunque el triunfo ante el Real Madrid en el derbi fue un respiro, el equipo parece falto de ideas y sin la garra que caracterizaba al «Cholo» Simeone.

🦊 Osasuna llega con confianza

El Osasuna de Alessio Lisci tampoco deslumbra, pero cumple. Llega al Metropolitano con 10 puntos y un perfil competitivo, tras vencer al Getafe 2-1 antes del parón.

El dato que preocupa al Atlético: Osasuna ha ganado dos de los últimos tres duelos ligueros entre ambos, incluido un contundente 4-1 en este mismo estadio la temporada pasada.

Su punto fuerte está en la defensa, con solo 8 goles encajados, mejor registro que el de Real Madrid o Barcelona. El problema: solo 7 goles a favor en ocho fechas. Falta pegada.

🧩 Bajas y posibles once

El Atlético no contará con Clement Lenglet, expulsado ante el Celta. Thiago Almada y José Giménez podrían regresar, mientras que Antoine Griezmann liderará el ataque acompañado de Morata.

En Osasuna, Aimar Oroz y Juan Cruz son duda, pero Ante Budimir volverá a comandar la ofensiva.

🔥 Pronóstico Atlético vs Osasuna

Será un partido cerrado, físico y con pocos espacios. El Atlético tiene la obligación de ganar, pero Osasuna sabe incomodar al “Cholo”.

Si no mejora en ataque, el Atleti podría volver a tropezar.

Pronóstico final:

👉 Atlético de Madrid 1 – 0 Osasuna

Una victoria sufrida… y un equipo que sigue buscando su identidad

Last modified: octubre 18, 2025