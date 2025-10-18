Colombia vs Francia EN VIVO Hora y Canal Por Internet Tercer Lugar Mundial Sub-20 2025

Mundial Sub-20

¡COLOMBIA SE QUEDA DENTRO DEL PODIO 🔥🔥🔥!



Solitaria anotación de Óscar Perea apenas a los 2 minutos fue suficiente para que Colombia derrote 1-0 a Francia en duelo por el tercer lugar del Mundial Sub-20 2025.



Así, los Cafeteros cierran su participación en Chile con el pie… pic.twitter.com/YECZR8AxtF — Fulbox (@fulboxOficial) October 18, 2025

Este sábado 18 de octubre, en el Estadio Nacional de Santiago, Colombia y Francia se enfrentan en un duelo donde no hay título, pero sí orgullo, historia y revancha. Ambos llegan con heridas recientes y con la obligación de cerrar su Mundial Sub-20 de Chile 2025 en el podio.

⚽ Colombia: La Tricolor busca repetir su hazaña del 2003

El equipo dirigido por César Torres rozó la gloria, pero cayó 1-0 ante Argentina en semifinales. Aun así, este grupo ha demostrado carácter y talento.

Con jugadores que brillaron como Andrés Tovar, Juan Castilla y Jhonatan Restrepo, Colombia quiere revivir aquella histórica campaña de 2003, cuando bajo el mando de Reinaldo Rueda venció a Argentina y terminó tercera del mundo.

El tercer lugar sería el cierre ideal para una generación que ha hecho soñar al país y que promete alimentar a la Selección absoluta en el futuro cercano.

🇫🇷 Francia: Entre la decepción y la revancha

Por el otro lado, los “Bleus” llegan golpeados. El equipo de Bernard Diomède fue eliminado por Marruecos en penales (5-4) tras un empate 1-1.

Con figuras como Lucas Michal e Ilane Touré del AS Mónaco, Francia mostró momentos brillantes, pero también una alarmante irregularidad. Hoy, buscarán cerrar con orgullo un torneo que los tuvo entre los favoritos.

🏟️ Colombia vs Francia: Horario, canal y detalles del partido

📅 Fecha: Sábado 18 de octubre de 2025

⏰ Hora: 2:00 p.m. (hora colombiana)

🏟️ Estadio: Nacional de Santiago, Chile

📺 Transmisión: DSports, Gol Caracol y Fútbol RCN

👨‍⚖️ Árbitro: Omar Artan (Egipto)

🔥 Una batalla por el podio y el futuro

No hay copa en juego, pero sí reputación, proyección y orgullo nacional.

Colombia quiere demostrar que su proyecto juvenil va en serio, mientras Francia busca redimirse de una campaña que quedó corta.

Será un choque intenso, lleno de talento y con la emoción de un cierre mundialista a todo o nada

Last modified: octubre 18, 2025