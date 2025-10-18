Chivas vs Mazatlán EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 13 Liga MX Apertura 2025

Fútbol Mexicano

El Rebaño Sagrado vuelve a escena este sábado 18 de octubre, cuando reciba a Mazatlán FC en el Estadio Akron, en duelo correspondiente a la Jornada 13 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Un partido clave para ambos: Chivas busca mantenerse en ascenso y seguir soñando con la clasificación directa a Liguilla, mientras que Mazatlán intenta aferrarse a la pelea por un lugar en el Play-In.

⚽ ASÍ LLEGA CHIVAS

El conjunto dirigido por Gabriel Milito atraviesa su mejor momento del torneo.

El Rebaño suma tres victorias consecutivas —ante Necaxa, Puebla y Pumas— que los han devuelto a la pelea por los primeros puestos.

Con 17 puntos en la novena posición, los rojiblancos están a solo tres unidades del sexto lugar, último que otorga pase directo a la Liguilla.

La pausa por la Fecha FIFA sirvió para recuperar a jugadores clave como Roberto “Piojo” Alvarado y Erick Gutiérrez, quienes podrían tener minutos ante Mazatlán.

Además, Armando González ha sido una de las figuras más destacadas en esta racha positiva, liderando el ataque de un equipo que, poco a poco, ha encontrado solidez defensiva y equilibrio en su funcionamiento.

⚓ ASÍ LLEGA MAZATLÁN FC

Del otro lado, Mazatlán FC llega con aire fresco tras una victoria que le permitió salir de los últimos lugares de la tabla.

El equipo de Robert Dante Siboldi ha mejorado su orden táctico y apuesta por la velocidad al contragolpe como su principal arma para sorprender en el Akron.

Sin embargo, los Cañoneros solo registran una victoria en sus últimos nueve partidos, y saben que medirse al Rebaño en Guadalajara siempre es una tarea complicada.

📊 HISTORIAL RECIENTE

El historial reciente favorece ampliamente a Chivas:

no ha perdido en los tres enfrentamientos más recientes ante Mazatlán en Liga MX.

Desde que los sinaloenses debutaron en Primera División en el Apertura 2020, se han enfrentado en 10 ocasiones, con saldo de:

5 victorias para Chivas

3 empates

2 triunfos para Mazatlán

En Guadalajara, los Cañoneros solo han ganado una vez en cinco visitas.

El último duelo terminó 1-1 en la jornada 15 del Clausura 2025, mientras que la goleada más abultada fue un 4-1 a favor del Rebaño en el Clausura 2023.

🔥 LO QUE ESTÁ EN JUEGO

Este partido puede marcar el rumbo de ambos equipos.

Una victoria consolidaría a Chivas en zona de clasificación directa, confirmando que su resurgimiento no es casualidad, sino resultado del trabajo de Milito.

Por su parte, Mazatlán buscará sorprender para mantenerse con vida en la carrera por el Play-In.

🕖 HORARIO, FECHA Y TRANSMISIÓN

📅 Sábado 18 de octubre de 2025

🕖 19:07 horas (tiempo del centro de México)

🏟️ Estadio Akron, Guadalajara, Jalisco

📺 Transmisión: Amazon Prime Video

🎯 CIERRE

Todo listo para un encuentro vibrante en la Perla Tapatía.

¿Seguirá el Rebaño con paso firme rumbo a la Liguilla o Mazatlán romperá los pronósticos en el Akron?

La respuesta, este sábado por la noche, en uno de los duelos más atractivos de la Jornada 13.

