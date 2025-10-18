Monterrey vs Pumas EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 13 Liga MX Apertura 2025

Fútbol Mexicano

La Jornada 13 de la Liga MX Apertura 2025 nos presenta uno de los duelos más atractivos del fin de semana: Rayados de Monterrey vs Pumas de la UNAM, un encuentro con realidades opuestas. Mientras los regiomontanos buscan acercarse al liderato general, los universitarios intentarán romper su mala racha y mantenerse con vida en la pelea por el Play-In.

¿Cómo llegan Monterrey y Pumas a la Jornada 13?

Los Rayados de Monterrey llegan a este compromiso con 26 puntos, ubicados en la tercera posición general, y con la mira puesta en el liderato. El equipo dirigido por Fernando Ortiz ha mostrado una gran regularidad en casa y se mantiene como uno de los grandes favoritos al título.

En su más reciente duelo, empataron 2-2 ante Xolos de Tijuana, con doblete de Germán Berterame, demostrando su poder ofensivo.

Por su parte, Pumas atraviesa un momento complicado. Con 13 unidades, los del Pedregal ocupan el décimo lugar de la tabla, pero arrastran cuatro derrotas consecutivas —tres en Liga MX y una en amistoso—, lo que ha generado presión sobre el técnico Efraín Juárez.

El dato: el BBVA, una pesadilla para los Pumas

Desde la inauguración del Estadio BBVA en 2015, Pumas nunca ha ganado en casa de los Rayados. En 12 visitas, los auriazules suman 11 derrotas y un empate, siendo este último en la Jornada 13 del Apertura 2024 (0-0). La estadística convierte este recinto en un auténtico infierno para los capitalinos.

Dónde ver Monterrey vs Pumas EN VIVO

📅 Fecha: Sábado 18 de octubre de 2025

⏰ Hora: 19:00 (tiempo del centro de México)

🏟️ Estadio: BBVA, Guadalupe, Nuevo León

📺 Transmisión: Canal 5 (TV abierta) y ViX Premium (streaming)

¿Podrán los Pumas romper su mala racha en el “Gigante de Acero” o seguirán los Rayados firmes en la lucha por el liderato?

Last modified: octubre 18, 2025