Cruz Azul vs América EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 13 Liga MX Apertura 2025

Fútbol Mexicano

Este sábado 18 de octubre viviremos una nueva edición del Clásico Joven, cuando Cruz Azul reciba al América en la Jornada 13 del Torneo Apertura 2025.

Un duelo que no solo enfrenta a dos de los equipos más grandes de México, sino que también podría definir el liderato general y el pase directo a la Liguilla.

La cita será en el Estadio Olímpico Universitario, actual casa “de alquiler” de la Máquina Cementera, en un choque que promete historia, emoción y mucho orgullo capitalino.

🏆 HISTORIA Y RIVALIDAD

El Clásico Joven es una de las rivalidades más intensas del fútbol mexicano.

A lo largo de los años, ha regalado finales épicas, eliminaciones dolorosas y momentos que quedaron grabados para siempre en la memoria de los aficionados.

En total, Cruz Azul y América se han enfrentado 25 veces en eliminación directa, con amplia ventaja para las Águilas:

🦅 América ha ganado 18 series

🔵 Cruz Azul solo 7

Entre los recuerdos más emblemáticos destaca la Final del Clausura 2013, cuando América logró una histórica remontada con un hombre menos, culminada con el célebre “cabezazo de Moisés”.

La más reciente batalla se dio en el Clausura 2025, cuando los azulcremas eliminaron a Cruz Azul en semifinales con un global 2-2, avanzando por posición en la tabla.

Esa final, finalmente, la ganó Toluca.

⚽ ASÍ LLEGA CRUZ AZUL

El conjunto dirigido por Nicolás Larcamón viene de empatar 1-1 ante Tigres, en un partido lleno de intensidad.

Ángel Sepúlveda fue el héroe cementero al marcar de penal en los minutos finales, rescatando un punto importante.

La Máquina vive un gran momento en casa:

🏟️ suma 21 partidos invicto como local y podría romper un récord histórico si evita la derrota ante América.

De lograrlo, alcanzaría 23 partidos invicto en el Olímpico Universitario, superando la marca de los Pumas (22 juegos) establecida entre 1978 y 1980.

Larcamón sabe que este duelo no solo representa tres puntos, sino la oportunidad de entrar en la historia y asegurar matemáticamente su pase a la Liguilla.

🦅 ASÍ LLEGA AMÉRICA

El América llega como líder del Apertura 2025, con paso firme y sin derrotas como visitante.

En su último encuentro, venció cómodamente a Santos Laguna en el Estadio Ciudad de los Deportes, con goles de Rodrigo Aguirre, Brian Rodríguez y Alan Cervantes.

Los dirigidos por André Jardine muestran equilibrio en todas sus líneas, solidez defensiva y un ataque demoledor.

El equipo busca mantener su hegemonía sobre Cruz Azul y reafirmarse como el gran candidato al título.

💥 LO QUE ESTÁ EN JUEGO

El Clásico Joven 204 llega con todo en disputa:

El liderato general del torneo

La hegemonía capitalina

Y el pase directo a la Liguilla

Para Cruz Azul, una victoria significaría su tercera consecutiva ante América, algo que no consigue desde 1980.

Para las Águilas, sería reafirmar su dominio histórico y mantenerse en la cima del futbol mexicano.

🕘 HORARIO, FECHA Y TRANSMISIÓN

📅 Sábado 18 de octubre de 2025

🕘 21:05 horas (tiempo del centro de México)

🏟️ Estadio Olímpico Universitario, CDMX

📺 Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX Premium

🎯 CIERRE

Todo está listo para un choque imperdible.

La Máquina quiere hacer historia y romper un récord que lleva más de cuatro décadas vigente, mientras que el América busca mantener su poderío y confirmar por qué es el líder del torneo.

El Clásico Joven 2025 no es un partido más…

Es una batalla por la cima, el orgullo y la historia.

Last modified: octubre 18, 2025