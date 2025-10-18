Written by: octubre 18, 2025 Mundial Sub-17

México vs Corea del Norte EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 1 Mundial Femenil Sub-17 2025

México vs Corea del Norte

¡Arranca el sueño mundialista para México! 🇲🇽
La Selección Femenil Sub-17 debuta este sábado 18 de octubre en el Mundial de Marruecos 2025, enfrentando nada menos que a Corea del Norte, la tricampeona del mundo. Un debut de máxima exigencia para las dirigidas por Miguel Ángel Gamero, que buscan iniciar con el pie derecho su camino en el Grupo B.

México busca revancha e ilusión mundialista

El combinado azteca llega con hambre de revancha y un solo objetivo: volver a los primeros planos internacionales.
México, que fue subcampeón del mundo en 2018, quiere repetir aquella hazaña y demostrar que su fútbol femenil sigue creciendo a pasos firmes.
Las jugadoras han tenido una intensa preparación con giras internacionales, y el cuerpo técnico confía plenamente en su trabajo táctico y físico.

Gamero ha destacado el compromiso de sus futbolistas y la unidad del grupo. Sabe que el reto es enorme, pero también que este equipo tiene talento para competir de tú a tú ante cualquier potencia.

🇰🇵 Corea del Norte: El rival más temido del torneo

Las asiáticas son las máximas ganadoras del Mundial Sub-17 Femenil, con tres títulos en su historia, el más reciente en República Dominicana 2024.
Su fútbol combina disciplina, potencia física y precisión ofensiva. Llegan como favoritas, pero saben que México puede ser una amenaza si logra mantener el orden defensivo y aprovechar los contragolpes.

🏟️ México vs Corea del Norte: Fecha, hora y dónde ver en vivo

📅 Fecha: Sábado 18 de octubre de 2025
Hora: 13:00 (centro de México)
🏟️ Sede: Estadio Mohammed VI Football Academy, Salé, Marruecos
📺 Transmisión: TUDN y ViX+

🔥 Un reto que puede cambiar la historia

Este Mundial Femenil Sub-17 será el primero con 24 selecciones, y México quiere demostrar que está listo para competir entre las mejores.

En un grupo donde también están Países Bajos y Camerún, sumar ante Corea del Norte será clave para avanzar a los octavos de final.

Las chicas del Tricolor van por la hazaña, por el orgullo y por seguir inspirando a toda una generación de futbolistas mexicanas. 🌎💪

Etiquetas: , , , Last modified: octubre 18, 2025
Colombia vs Francia Previous Story
Colombia vs Francia EN VIVO Hora y Canal Por Internet Tercer Lugar Mundial Sub-20 2025
Juárez vs Pachuca Next Story
Juárez vs Pachuca EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 13 Liga MX Apertura 2025

Related Posts

México vs Colombia

México vs Colombia EN VIVO Hora y Canal Por Internet Amistoso Fecha FIFA Octubre 2025

Written by: octubre 10, 2025

Este sábado 11 de octubre de 2025, las selecciones de México y Colombia se enfrentarán en el primero de dos amistosos internacionales...

Read More
México vs Argentina

México vs Argentina EN VIVO Hora y Canal Por Internet Cuartos de Final Mundial Sub-20 2025

Written by: octubre 10, 2025

La Selección Mexicana Sub-20 continúa haciendo historia en el Mundial de Chile 2025, y ahora se prepara para enfrentar una de las pruebas...

Read More
México vs Chile

México vs Chile EN VIVO Hora y Canal Por Internet Octavos de Final Mundial Sub-20 2025

Written by: octubre 6, 2025

La Selección Mexicana Sub-20 vivirá un nuevo desafío en el Mundial de Chile 2025, cuando este martes 7 de octubre enfrente al anfitrión...

Read More
México vs Marruecos

México vs Marruecos EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 3 Mundial Sub-20 2025

Written by: octubre 3, 2025

La Selección Mexicana Sub-20 de Eduardo Arce se juega el pase a la siguiente ronda del Mundial Sub-20 de Chile 2025 este sábado 4 de...

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *