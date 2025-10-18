México vs Corea del Norte EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 1 Mundial Femenil Sub-17 2025

Mundial Sub-17

¡AMARGO DEBUT TRICOLOR 😢😢😢!



La Selección Mexicana Femenil Sub-17 tuvo un amargo debut en el Mundial de la categoría al caer 0-2 ante Corea del Norte complicándose una posible clasificación a la fase final.



Las Tricolores se medirán a los Países Bajos el martes en la jornada… pic.twitter.com/NEZVDjBHLy — Fulbox (@fulboxOficial) October 18, 2025

¡Arranca el sueño mundialista para México! 🇲🇽

La Selección Femenil Sub-17 debuta este sábado 18 de octubre en el Mundial de Marruecos 2025, enfrentando nada menos que a Corea del Norte, la tricampeona del mundo. Un debut de máxima exigencia para las dirigidas por Miguel Ángel Gamero, que buscan iniciar con el pie derecho su camino en el Grupo B.

⚽ México busca revancha e ilusión mundialista

El combinado azteca llega con hambre de revancha y un solo objetivo: volver a los primeros planos internacionales.

México, que fue subcampeón del mundo en 2018, quiere repetir aquella hazaña y demostrar que su fútbol femenil sigue creciendo a pasos firmes.

Las jugadoras han tenido una intensa preparación con giras internacionales, y el cuerpo técnico confía plenamente en su trabajo táctico y físico.

Gamero ha destacado el compromiso de sus futbolistas y la unidad del grupo. Sabe que el reto es enorme, pero también que este equipo tiene talento para competir de tú a tú ante cualquier potencia.

🇰🇵 Corea del Norte: El rival más temido del torneo

Las asiáticas son las máximas ganadoras del Mundial Sub-17 Femenil, con tres títulos en su historia, el más reciente en República Dominicana 2024.

Su fútbol combina disciplina, potencia física y precisión ofensiva. Llegan como favoritas, pero saben que México puede ser una amenaza si logra mantener el orden defensivo y aprovechar los contragolpes.

🏟️ México vs Corea del Norte: Fecha, hora y dónde ver en vivo

📅 Fecha: Sábado 18 de octubre de 2025

⏰ Hora: 13:00 (centro de México)

🏟️ Sede: Estadio Mohammed VI Football Academy, Salé, Marruecos

📺 Transmisión: TUDN y ViX+

🔥 Un reto que puede cambiar la historia

Este Mundial Femenil Sub-17 será el primero con 24 selecciones, y México quiere demostrar que está listo para competir entre las mejores.

En un grupo donde también están Países Bajos y Camerún, sumar ante Corea del Norte será clave para avanzar a los octavos de final.

Las chicas del Tricolor van por la hazaña, por el orgullo y por seguir inspirando a toda una generación de futbolistas mexicanas. 🌎💪

Last modified: octubre 18, 2025