Written by: octubre 18, 2025 Ligas Europeas

Tottenham vs Aston Villa EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 8 Premier League 2025-26

Aston Villa vs Tottenham

¡Duelo de fuego en el norte de Londres! 🔥
El Tottenham Hotspur recibe este domingo al Aston Villa en un partido que promete emociones intensas, rachas en juego y una lucha directa por los primeros puestos de la Premier League 2025-26. Los “Lions” llegan encendidos, con cuatro triunfos seguidos en todas las competiciones, mientras que los Spurs de Thomas Frank quieren mantener su invicto y volver a rugir en casa.

Tottenham: Invicto, pero con cuentas pendientes en casa

El Tottenham vive un gran momento bajo la dirección de Thomas Frank, con siete partidos sin perder y un fútbol que combina agresividad con control de balón.

Sin embargo, las estadísticas no mienten: los Spurs solo han ganado tres de sus últimos 17 partidos de Premier League en su estadio.

El 2-1 ante Leeds antes del parón mostró su efectividad ofensiva gracias a un inspirado Mohammed Kudus, quien fue clave con un gol y una asistencia.

Pese a eso, las lesiones siguen afectando el once londinense: Maddison, Kulusevski y Solanke siguen fuera, mientras que Bissouma y Ben Davies se suman a la enfermería.

🦁 Aston Villa: La máquina de Emery quiere seguir rugiendo

El Aston Villa de Unai Emery llega con la moral por las nubes.
Con cuatro victorias consecutivas y una racha de 10 partidos invictos tras parones internacionales, los “Villanos” buscan su quinta victoria al hilo y su tercera consecutiva ante el Tottenham.
La clave de su éxito: equilibrio, solidez y el olfato goleador de Donyell Malen, quien marcó un doblete ante el Burnley antes del receso.

El regreso de Ollie Watkins es otra gran noticia para Emery, mientras que Tyrone Mings y Buendía también podrían reaparecer.

🏟️ Tottenham vs Aston Villa: Fecha, hora y transmisión

📅 Fecha: Domingo 19 de octubre de 2025
Hora: 10:00 a.m. (hora del centro de México)
🏟️ Sede: Tottenham Hotspur Stadium, Londres
📺 Transmisión: Paramount+ y Sky Sports

🔥 Pronóstico Premier League: igualdad total

El historial favorece al Tottenham, pero el presente dice otra cosa.
El Villa ha vencido a los Spurs en sus últimos dos enfrentamientos, y ambos llegan con estilos bien definidos:
👉 Tottenham, ofensivo pero vulnerable atrás.
👉 Aston Villa, sólido y con pegada letal al contragolpe.

Por eso, el pronóstico apunta a un empate 1-1, el primero entre ambos desde 2012.
Un resultado que mantendría vivas las aspiraciones europeas de ambos equipos… y dejaría la Premier más apretada que nunca. 🔥⚽

Etiquetas: , , , Last modified: octubre 18, 2025
Cruz Azul vs América Previous Story
Cruz Azul vs América EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 13 Liga MX Apertura 2025
Liverpool vs Manchester United Next Story
Liverpool vs Manchester United EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 8 Premier League 2025-26

Related Posts

Liverpool vs Manchester United

Liverpool vs Manchester United EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 8 Premier League 2025-26

Written by: octubre 18, 2025

(*Se pondrá cuando vaya a iniciar) 💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal...

Read More
Fulham vs Arsenal

Fulham vs Arsenal EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 8 Premier League 2025-26

Written by: octubre 17, 2025

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal El Arsenal de Mikel Arteta vuelve a...

Read More
Manchester City vs Everton

Manchester City vs Everton EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 8 Premier League 2025-26

Written by: octubre 17, 2025

El Manchester City podría escalar a la cima de la Premier League si derrota al Everton este sábado en el Etihad Stadium, en el partido...

Read More
Brentford vs Manchester City

Brentford vs Manchester City EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 7 Premier League 2025-26

Written by: octubre 4, 2025

El Manchester City visita al Brentford este domingo por la séptima jornada de la Premier League 2025-26, en un duelo donde Pep Guardiola...

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *