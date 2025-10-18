Tottenham vs Aston Villa EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 8 Premier League 2025-26

Ligas Europeas

¡Duelo de fuego en el norte de Londres! 🔥

El Tottenham Hotspur recibe este domingo al Aston Villa en un partido que promete emociones intensas, rachas en juego y una lucha directa por los primeros puestos de la Premier League 2025-26. Los “Lions” llegan encendidos, con cuatro triunfos seguidos en todas las competiciones, mientras que los Spurs de Thomas Frank quieren mantener su invicto y volver a rugir en casa.

⚽ Tottenham: Invicto, pero con cuentas pendientes en casa

El Tottenham vive un gran momento bajo la dirección de Thomas Frank, con siete partidos sin perder y un fútbol que combina agresividad con control de balón.

Sin embargo, las estadísticas no mienten: los Spurs solo han ganado tres de sus últimos 17 partidos de Premier League en su estadio.

El 2-1 ante Leeds antes del parón mostró su efectividad ofensiva gracias a un inspirado Mohammed Kudus, quien fue clave con un gol y una asistencia.

Pese a eso, las lesiones siguen afectando el once londinense: Maddison, Kulusevski y Solanke siguen fuera, mientras que Bissouma y Ben Davies se suman a la enfermería.

🦁 Aston Villa: La máquina de Emery quiere seguir rugiendo

El Aston Villa de Unai Emery llega con la moral por las nubes.

Con cuatro victorias consecutivas y una racha de 10 partidos invictos tras parones internacionales, los “Villanos” buscan su quinta victoria al hilo y su tercera consecutiva ante el Tottenham.

La clave de su éxito: equilibrio, solidez y el olfato goleador de Donyell Malen, quien marcó un doblete ante el Burnley antes del receso.

El regreso de Ollie Watkins es otra gran noticia para Emery, mientras que Tyrone Mings y Buendía también podrían reaparecer.

🏟️ Tottenham vs Aston Villa: Fecha, hora y transmisión

📅 Fecha: Domingo 19 de octubre de 2025

⏰ Hora: 10:00 a.m. (hora del centro de México)

🏟️ Sede: Tottenham Hotspur Stadium, Londres

📺 Transmisión: Paramount+ y Sky Sports

🔥 Pronóstico Premier League: igualdad total

El historial favorece al Tottenham, pero el presente dice otra cosa.

El Villa ha vencido a los Spurs en sus últimos dos enfrentamientos, y ambos llegan con estilos bien definidos:

👉 Tottenham, ofensivo pero vulnerable atrás.

👉 Aston Villa, sólido y con pegada letal al contragolpe.

Por eso, el pronóstico apunta a un empate 1-1, el primero entre ambos desde 2012.

Un resultado que mantendría vivas las aspiraciones europeas de ambos equipos… y dejaría la Premier más apretada que nunca. 🔥⚽

Last modified: octubre 18, 2025