Juárez vs Pachuca EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 13 Liga MX Apertura 2025

Fútbol Mexicano

La Liga MX regresa tras la pausa por Fecha FIFA con un partido que vale oro puro. Este sábado 18 de octubre, FC Juárez y Pachuca se enfrentan en un choque directo por los puestos de clasificación a la Liguilla, con el margen de error en cero para ambos. Es un ‘duelo de seis puntos’ que puede redefinir la recta final del torneo.

1. Dónde y Cuándo Ver el Partido

Este vibrante encuentro de la recta final del torneo Apertura 2025 se jugará en la frontera y tendrá cobertura en televisión abierta.

Partido: FC Juárez vs. Pachuca (Jornada 13)

FC Juárez vs. Pachuca (Jornada 13) Fecha: Sábado 18 de octubre

Sábado 18 de octubre Hora: 17:00 horas (Tiempo del Centro de México)

17:00 horas (Tiempo del Centro de México) Estadio: Olímpico Benito Juárez

Olímpico Benito Juárez Transmisión EN VIVO: Fox Sports y TV Azteca

2. La Tabla Manda: Una Pelea por el Top 6

La tensión es máxima, ya que una victoria le daría a cualquiera de los dos equipos un impulso crucial hacia la clasificación directa, evitando el Play-In.

Pachuca (7° lugar): Los Tuzos llegan con 20 puntos . Una victoria podría catapultarlos al sexto lugar de la tabla, siempre y cuando Tijuana no sume en su respectivo encuentro.

Los Tuzos llegan con . Una victoria podría catapultarlos al sexto lugar de la tabla, siempre y cuando Tijuana no sume en su respectivo encuentro. FC Juárez (8° lugar): Los Bravos tienen 18 unidades. Si consiguen el triunfo en casa, bajarían a Pachuca y se meterían ellos a la zona de clasificación directa a la Liguilla.

Con la tabla tan apretada, un empate sirve de poco; ambos saldrán a ganar para no depender de otros resultados.

3. Así Llegan los Equipos: Realidades Opuestas

El enfrentamiento encuentra a los dos conjuntos con resultados recientes que muestran caminos distintos.

Pachuca: La Irregularidad que Preocupa

Los Tuzos vienen de una victoria ajustada de 1-0 ante Necaxa, pero su desempeño general sigue siendo irregular. En sus últimos cuatro partidos, el equipo hidalguense registra apenas una victoria, un empate y dos derrotas, un rendimiento que necesitan corregir para asegurar su boleto.

Juárez: La Fortaleza de Casa

El conjunto fronterizo busca levantarse después de caer 1-3 ante Atlas. No obstante, han demostrado ser un rival complicado, especialmente en el Olímpico Benito Juárez. En sus últimos cinco juegos, los Bravos suman dos victorias, con una efectividad ofensiva de 9 goles a favor y 8 en contra.

4. Historial: Pronóstico Reservado

El historial reciente de enfrentamientos directos entre Bravos y Tuzos es parejo y añade un ingrediente extra de rivalidad.

En 18 duelos: Pachuca ha ganado 8, Juárez 6 y 4 terminaron empatados.

Pachuca ha ganado 8, Juárez 6 y 4 terminaron empatados. Último partido: En el pasado mes de marzo, el encuentro finalizó con un empate 2-2 en Ciudad Juárez.

En el pasado mes de marzo, el encuentro finalizó con un empate 2-2 en Ciudad Juárez. El Recuerdo Amargo: En el Clausura 2023, los Bravos sorprendieron al vencer 2-1 a los Tuzos en el Hidalgo, un resultado que todavía se recuerda en la Bella Airosa.

5. El Calendario Define a los Aspirantes

Para ambos equipos, este partido es el punto de partida de una serie de «finales» que definirán su futuro en el torneo.

Los ‘5 Finales’ de Pachuca: Juárez, Tigres, Toluca, Chivas y Santos. Un calendario de alto voltaje. Por ello, ganar en la frontera no es solo una opción, sino una absoluta necesidad .

Juárez, Tigres, Toluca, Chivas y Santos. Un calendario de alto voltaje. Por ello, ganar en la frontera no es solo una opción, sino una absoluta . La Oportunidad de Juárez: Una victoria no solo los mete en la pelea directa por el top 6, sino que confirma al Estadio Olímpico Benito Juárez como una aduana inexpugnable para cualquier rival.

Prepárate para la acción. Juárez y Pachuca llegan con hambre, presión y el boleto a la Liguilla en juego. En el Olímpico Benito Juárez, solo hay espacio para el que se atreva a soñar más alto.

