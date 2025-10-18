Santos vs León EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 13 Liga MX Apertura 2025

Fútbol Mexicano

La Liga MX entra en su fase más caliente y la Comarca Lagunera será testigo de un duelo clave por la clasificación. Este sábado 18 de octubre, Santos Laguna recibe a León en un enfrentamiento que es la «última llamada» para ambos equipos. El perdedor dirá adiós a casi toda esperanza de Liguilla.

1. Horario y Transmisión Exclusiva: Dónde Ver el Santos vs León

Este partido forma parte de la triple cartelera sabatina de la Jornada 13 y se jugará en el icónico Territorio Santos Modelo.

Partido: Santos Laguna vs. León (Jornada 13)

Santos Laguna vs. León (Jornada 13) Fecha: Sábado 18 de octubre

Sábado 18 de octubre Hora: 17:00 horas (Tiempo del Centro de México)

17:00 horas (Tiempo del Centro de México) Estadio: Corona (Territorio Santos Modelo), Torreón, Coahuila

Corona (Territorio Santos Modelo), Torreón, Coahuila Transmisión EN VIVO: ViX Premium (Exclusivo en Streaming)

2. La Urgencia en la Tabla: Fuera de Play-In y Sin Margen

Santos y León llegan al enfrentamiento fuera de la zona de reclasificación, pero con posibilidades matemáticas de revivir. Una victoria es crucial para mantener viva la esperanza.

Equipo Posición Actual Puntos Diferencia del Play-In Necesidad Santos Laguna 16° 10 4 Puntos Ganar y recobrar confianza Club León 12° 12 2 Puntos Ganar y romper la mala racha

Una derrota para cualquiera de los dos prácticamente cerraría la puerta a cualquier posibilidad de meterse en la pelea, dejando el margen de error en cero.

3. Momento Crítico: Así Llegan Guerreros y Fiera

Ambos equipos atraviesan momentos complicados, lo que subraya la importancia de los tres puntos en disputa.

Santos Laguna: Reacción Obligatoria

Los Guerreros no pasan por su mejor temporada. Vienen de una dura derrota 3-0 ante el América en el Estadio Azteca y solo han conseguido tres victorias en lo que va del torneo. El equipo dirigido por Francisco Rodríguez Vílchez necesita una reacción inmediata y confía en el apoyo de su afición en el Estadio Corona para conseguirla.

Club León: El Efecto Ambriz y Racha Negativa

La Fiera tampoco llega en buen momento. En el regreso de Nacho Ambriz al banquillo, León fue goleado 4-2 por Toluca en el Nou Camp. Hoy, el equipo esmeralda suma seis jornadas consecutivas sin conocer la victoria, una racha que buscarán cortar en Torreón.

4. El Ingrediente Estrella: James Rodríguez Vuelve a Torreón

El partido tendrá un atractivo especial con la presencia del astro colombiano James Rodríguez, quien regresará al TSM. En su última visita a este escenario en el torneo pasado, León cayó 2-1 ante Santos frente a más de 25 mil aficionados. El talento de James será clave para La Fiera si quiere llevarse los tres puntos.

5. Pronóstico: Duelo por la Supervivencia

La Comarca se prepara para un sábado de futbol, pasión y una alta dosis de dramatismo. Los Guerreros apelan al empuje de su afición para salir del fondo, mientras que los Panzas Verdes apuestan por la experiencia de su técnico y el talento individual de sus figuras.

El mensaje es claro: quien pierda, quedará al borde de la eliminación; quien gane, obtendrá un respiro vital para renacer en la pelea por la Liguilla.

💥 Santos Laguna vs León: Solo uno saldrá con vida de la Comarca.

