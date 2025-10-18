Santos vs León EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 13 Liga MX Apertura 2025

(Se pondrá al inicio de la transmisión)
La Liga MX entra en su fase más caliente y la Comarca Lagunera será testigo de un duelo clave por la clasificación. Este sábado 18 de octubre, Santos Laguna recibe a León en un enfrentamiento que es la «última llamada» para ambos equipos. El perdedor dirá adiós a casi toda esperanza de Liguilla.
1. Horario y Transmisión Exclusiva: Dónde Ver el Santos vs León
Este partido forma parte de la triple cartelera sabatina de la Jornada 13 y se jugará en el icónico Territorio Santos Modelo.
- Partido: Santos Laguna vs. León (Jornada 13)
- Fecha: Sábado 18 de octubre
- Hora: 17:00 horas (Tiempo del Centro de México)
- Estadio: Corona (Territorio Santos Modelo), Torreón, Coahuila
- Transmisión EN VIVO: ViX Premium (Exclusivo en Streaming)
2. La Urgencia en la Tabla: Fuera de Play-In y Sin Margen
Santos y León llegan al enfrentamiento fuera de la zona de reclasificación, pero con posibilidades matemáticas de revivir. Una victoria es crucial para mantener viva la esperanza.
|Equipo
|Posición Actual
|Puntos
|Diferencia del Play-In
|Necesidad
|Santos Laguna
|16°
|10
|4 Puntos
|Ganar y recobrar confianza
|Club León
|12°
|12
|2 Puntos
|Ganar y romper la mala racha
Exportar a Hojas de cálculo
Una derrota para cualquiera de los dos prácticamente cerraría la puerta a cualquier posibilidad de meterse en la pelea, dejando el margen de error en cero.
3. Momento Crítico: Así Llegan Guerreros y Fiera
Ambos equipos atraviesan momentos complicados, lo que subraya la importancia de los tres puntos en disputa.
Santos Laguna: Reacción Obligatoria
Los Guerreros no pasan por su mejor temporada. Vienen de una dura derrota 3-0 ante el América en el Estadio Azteca y solo han conseguido tres victorias en lo que va del torneo. El equipo dirigido por Francisco Rodríguez Vílchez necesita una reacción inmediata y confía en el apoyo de su afición en el Estadio Corona para conseguirla.
Club León: El Efecto Ambriz y Racha Negativa
La Fiera tampoco llega en buen momento. En el regreso de Nacho Ambriz al banquillo, León fue goleado 4-2 por Toluca en el Nou Camp. Hoy, el equipo esmeralda suma seis jornadas consecutivas sin conocer la victoria, una racha que buscarán cortar en Torreón.
4. El Ingrediente Estrella: James Rodríguez Vuelve a Torreón
El partido tendrá un atractivo especial con la presencia del astro colombiano James Rodríguez, quien regresará al TSM. En su última visita a este escenario en el torneo pasado, León cayó 2-1 ante Santos frente a más de 25 mil aficionados. El talento de James será clave para La Fiera si quiere llevarse los tres puntos.
5. Pronóstico: Duelo por la Supervivencia
La Comarca se prepara para un sábado de futbol, pasión y una alta dosis de dramatismo. Los Guerreros apelan al empuje de su afición para salir del fondo, mientras que los Panzas Verdes apuestan por la experiencia de su técnico y el talento individual de sus figuras.
El mensaje es claro: quien pierda, quedará al borde de la eliminación; quien gane, obtendrá un respiro vital para renacer en la pelea por la Liguilla.
💥 Santos Laguna vs León: Solo uno saldrá con vida de la Comarca.