Liverpool vs Manchester United EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 8 Premier League 2025-26

Atención, porque lo que hace unas semanas parecía imposible… hoy está sobre la mesa.

El Manchester United podría colocarse a solo dos puntos del líder Liverpool si logra asaltar Anfield este domingo.

Pero, ¿realmente hay razones para creer en los Diablos Rojos? ¿O será otro capítulo oscuro en el templo del fútbol inglés?

⚽ Liverpool: del dominio al desconcierto

El conjunto de Arne Slot atraviesa su momento más crítico desde que tomó el mando.

Tres derrotas consecutivas en todas las competiciones han encendido las alarmas en Anfield.

El equipo que antes resolvía los partidos en los minutos finales, hoy sufre esos mismos golpes en carne propia.

Cayeron ante el Chelsea, ante el Galatasaray… y su defensa se ha desplomado.

Nueve goles encajados en la Premier, compartiendo el triste registro con el propio Chelsea.

Lo más preocupante: el Liverpool ya no intimida. Y si algo aprendimos de los grandes campeones, es que cuando el miedo desaparece, todo puede pasar.

🔥 Manchester United: señales de vida entre las ruinas

En el otro lado, los de Rúben Amorim respiran algo de optimismo.

Dos victorias en sus últimos tres juegos y un equipo que parece, al fin, encontrar rumbo y carácter.

Mount, Sesko y Mbeumo han dado aire fresco, aunque su fragilidad fuera de casa sigue siendo brutal: ocho partidos seguidos sin ganar como visitante.

Y si alguien puede castigar eso, ese es Mohamed Salah, el verdugo eterno del United con 19 participaciones de gol ante ellos.

El egipcio quiere redimirse, y no hay escenario mejor que su propia fortaleza de Anfield.

🧠 Pronóstico final

Todo apunta a una reacción del campeón herido.

El United competirá, sí, pero Liverpool 3 – 1 Manchester United es el resultado más lógico.

Los Rojos pueden tropezar, pero nunca mueren en su casa.

