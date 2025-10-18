Toluca vs Querétaro EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 13 Liga MX Apertura 2025

El Infierno del Nemesio Díez abre sus puertas para un choque de contrastes en la Jornada 13 del Apertura 2025. El Toluca, actual campeón y líder absoluto del torneo, recibe a unos Gallos Blancos de Querétaro que buscan el golpe anímico que los acerque a la zona de Play-In.
1. Horario y Canales de Transmisión
El encuentro que forma parte de la cartelera sabatina de la Liga MX se jugará en el tradicional horario vespertino del Nemesio Díez.
- Partido: Toluca vs. Querétaro (Jornada 13)
- Fecha: Sábado 18 de octubre
- Hora: 17:00 horas (Tiempo del Centro de México)
- Estadio: Nemesio Díez, Toluca, Estado de México
- Transmisión EN VIVO: Azteca 7 (TV Abierta), Caliente TV, Azteca Deportes Network y Tubi.
2. Toluca: El Líder Imparable y la Mejor Ofensiva
Los Diablos Rojos llegan encendidos y con la mira puesta en asegurar el superliderato del torneo.
- Liderato Absoluto: Toluca se mantiene en la cima de la tabla con 28 puntos.
- Ofensiva Demoledora: Presumen la mejor ofensiva del campeonato con 35 goles anotados.
- Racha Impresionante: Suman seis triunfos consecutivos y han marcado, al menos, tres goles por partido en esa racha.
- Último Resultado: Vencieron al León 4-2 en el Nou Camp con goles de Jesús Angulo, Alexis Vega y un doblete de Paulinho.
- Figuras Clave: El ataque es liderado por jugadores en gran momento como Alexis Vega, Marcel Ruiz y Jesús Gallardo.
El equipo del «Turco» Mohamed busca ratificar su condición de campeón y demostrar que el camino al título pasa, obligatoriamente, por el Infierno.
3. Querétaro: En Busca de la Sorpresa y la Vida
Los Gallos Blancos tienen una realidad diferente, pero llegan con la moral alta tras conseguir un triunfo vital en casa.
- Posición en la Tabla: Querétaro se ubica en el lugar 14 con 11 puntos, necesitando sumar para acercarse a la zona de Play-In.
- Último Resultado: Vencieron 3-1 a Puebla en La Corregidora con un doblete de Ali Ávila y un tanto de Lucas Rodríguez.
- Objetivo: Saben que ganar en el Nemesio Díez sería un golpe anímico enorme y acortaría la distancia con el repechaje.
- Jugadores a Seguir: La experiencia de Pablo Barrera, el motor de Perlaza y la capacidad goleadora de Ali Ávila serán fundamentales para intentar silenciar a la afición local.
4. Contexto y Expectativa: Choque de Contrastes
El Nemesio Díez será el escenario de un choque de poder a poder: la mejor ofensiva del torneo contra un equipo que lucha por su supervivencia.
- Reto Histórico: Pese al claro favoritismo del campeón, el fútbol mexicano ha demostrado ser impredecible. Querétaro ya sabe lo que es dar la campanada y tiene la referencia de aquella victoria histórica que consiguió en el Clausura 2023 en el mismo Infierno.
- La Consolidación: Toluca buscará una victoria que le dé tranquilidad en el cierre de la fase regular y asegure su boleto directo a la Liguilla.
- La Esperanza: Querétaro jugará sin nada que perder, buscando un resultado que cambie el rumbo de su torneo.
🔥 Toluca busca seguir dominando la Liga MX. ⚔️ Querétaro quiere dar el golpe y silenciar el Infierno.
🔴👹🔵 Toluca vs Querétaro, el Infierno está listo para otra batalla. El campeón defiende su trono.