América vs Puebla EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 14 Liga MX Apertura 2025

La Liga MX vive una semana intensa con jornada doble, y el partido que abrirá la Fecha 14 del Apertura 2025 será el América vs Puebla, encuentro que se disputará este martes 21 de octubre en el Estadio Ciudad de los Deportes.

América busca revancha tras el Clásico Joven

Las Águilas del América, dirigidas por André Jardine, llegan con la obligación de reaccionar tras caer 2-1 ante Cruz Azul en el Clásico Joven. Brian Rodríguez adelantó a los azulcremas, pero los goles de Gabriel Fernández e Ignacio Rivero le dieron la victoria a la Máquina, desplazando al América del subliderato general.

Actualmente, el conjunto de Coapa marcha tercero en la tabla con 27 puntos, empatado con Rayados de Monterrey y a solo una unidad de Cruz Azul (28). Sin embargo, las múltiples lesiones —entre ellas la de Alejandro Zendejas, quien salió tocado ante Cruz Azul— han complicado la rotación del plantel. Jardine deberá ajustar su once para mantenerse en la pelea por el liderato.

Puebla busca la sorpresa en el Estadio Ciudad de los Deportes

Por su parte, Puebla llega motivado tras vencer 4-3 a Xolos de Tijuana en un partido vibrante. Carlos Baltazar anotó un doblete, mientras que Ricardo Marín sumó un gol y una asistencia, dándole oxígeno a un equipo que sigue en el fondo de la tabla con 8 puntos, pero aún mantiene opciones matemáticas de clasificar al Play-In.

En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos equipos, el América tiene la ventaja con tres victorias, un empate y una derrota. La única caída azulcrema ocurrió en el Apertura 2024, cuando los camoteros ganaron 1-0 con gol de Raúl Castillo.

Horario y dónde ver el América vs Puebla

El partido se jugará el martes 21 de octubre a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Ciudad de los Deportes.

📺 Transmisión en vivo: Canal 5, TUDN y ViX Premium.

🔮 Pronóstico: América 3-1 Puebla.

Las Águilas deberían imponer su calidad en casa y reencontrarse con el triunfo, mientras Puebla intentará dar la sorpresa en la capital.

Last modified: octubre 21, 2025