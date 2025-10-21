Written by: octubre 21, 2025 Fútbol Mexicano

Mazatlán vs Santos EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 14 Liga MX Apertura 2025

Mazatlán vs Santos

La Jornada 14 del Torneo Apertura 2025 continúa este martes 21 de octubre, cuando Mazatlán FC reciba en El Encanto a Santos Laguna, en un duelo vital para ambos clubes que buscan cerrar con fuerza la fase regular y soñar con un lugar en el Play In de la Liga MX.

Mazatlán busca levantarse en casa

Los Cañoneros llegan golpeados tras caer 2-0 ante Chivas en el Estadio Akron. Sin embargo, los dirigidos por Robert Dante Siboldi se aferran a su fortaleza en casa, donde han conseguido 9 de los 11 puntos que suman en el torneo y solo han perdido una vez.

Con apenas 11 unidades y el lugar 15 de la tabla, Mazatlán necesita una victoria urgente para mantenerse con vida en la pelea por los puestos de repechaje.

Santos Laguna revive sus aspiraciones

Por su parte, Santos Laguna llega motivado luego de vencer 2-0 al León en casa, resultado que lo colocó en el puesto 12 con 13 puntos, igualando al Atlético de San Luis. El cuadro de la Comarca Lagunera aún sueña con colarse al Play In, donde el séptimo enfrentará al octavo y el noveno al décimo lugar de la clasificación.

El técnico Francisco Rodríguez ha sido cauto al hablar de objetivos, aunque su equipo ha mostrado mejoría respecto a los últimos torneos. No obstante, la defensa sigue siendo un punto débil, y Carlos Acevedo continúa siendo figura bajo los tres palos.

Horario y transmisión del Mazatlán vs Santos Laguna

  • Fecha: Martes 21 de octubre de 2025
  • Hora: 21:00 hrs (Centro de México)
  • Estadio: El Encanto, Mazatlán
  • Transmisión: Fox Sports y Caliente TV

Pronóstico Fulbox

Santos Laguna llega en mejor momento y con mayor urgencia por sumar, pero Mazatlán se crece en casa. Pronóstico: empate 1-1 en un juego cerrado y con pocos goles.

