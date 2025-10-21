Monterrey vs Juárez EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 14 Liga MX Apertura 2025

Fútbol Mexicano

La Liga MX vive una semana de doble jornada, y este martes 21 de octubre los Rayados de Monterrey regresan a la acción apenas dos días después de su último compromiso. El equipo de Doménec Torrent recibe en el Estadio BBVA a los Bravos de Juárez, en un duelo clave para ambos en sus respectivas aspiraciones.

Monterrey busca mantenerse entre los primeros lugares

Los Rayados vienen de empatar 1-1 ante Pumas en un encuentro que sirvió también como despedida para Héctor Moreno, quien anunció su retiro del futbol profesional. El equipo regio suma 27 puntos y se mantiene en el cuarto lugar de la tabla, con una marca de 8 victorias, 3 empates y 2 derrotas.

Sin embargo, el cuadro albiazul ha bajado ligeramente su ritmo y ha sido superado por Toluca, Cruz Azul y América, mientras que Tigres ya le pisa los talones a solo un punto de distancia. Además, su técnico Doménec Torrent fue expulsado en el último duelo por una confrontación con el cuerpo técnico rival, por lo que Monterrey tendrá que ajustar desde el banquillo.

Juárez quiere afianzarse en zona de Play In

Del otro lado, FC Juárez llega con la motivación de mantenerse en la pelea por los puestos de Play In. Los de Martín Varini han tenido un rendimiento irregular, pero suman 19 unidades, ubicándose en el noveno lugar, a solo dos puntos del sexto puesto.

En su último compromiso, los Bravos igualaron 2-2 ante Pachuca, en un partido donde dejaron escapar la victoria en dos ocasiones. En sus últimos cinco encuentros registran dos triunfos, un empate y dos derrotas.

Horario y transmisión del Monterrey vs FC Juárez

Fecha: Martes 21 de octubre de 2025

Martes 21 de octubre de 2025 Hora: 21:05 hrs (Centro de México)

21:05 hrs (Centro de México) Estadio: BBVA, Monterrey

BBVA, Monterrey Transmisión: TUDN, Televisa y ViX

Pronóstico Fulbox

Monterrey es amplio favorito en casa y necesita sumar para no perder terreno en la parte alta. Sin embargo, Juárez ha mostrado garra y podría complicar a los locales. Pronóstico: Monterrey 2-1 Juárez.

